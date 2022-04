Der vorerst unbekannter Autofahrer, der in der Nacht auf heute, 18. April 2022, einen 21-jährigen Fußgänger rammte und anschließend ungehindert weiterfuhr, meldete sich am Nachmittag bei der Polizeiinspektion Perg.

PERG. Wie berichtet, wurde heute am 18. April 2022 um 1 Uhr im Gemeindegebiet von Perg ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Perg von einem vorerst unbekannten Autofahrer erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Der Lenker des PKW setzte seine Fahrt ungehindert fort.

Um 15.15 Uhr kam der Unfalllenker, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Perg, mit seinem Vater auf die Polizeiinspektion Perg und gestand, der fahrerflüchtige Lenker zu sein. Er habe einen Schock erlitten und daher den Verletzen im Stich gelassen und den Unfall nicht gemeldet.

Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Linz und Bezirkshauptmannschaft Perg werden vorgelegt.

