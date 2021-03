Mit Stand Montag, 22. März 2021, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Perg 254 „aktive“ Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus.

BEZIRK PERG. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 13 neue Infektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Perg beträgt 4.887.

Hinweis: Seit einer Systemumstellung des Bundes werden nun auch positive Antigentests ohne PCR-Überprüfung mitgezählt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für den Bezirk Perg derzeit bei 252,3. Dieser Wert hat sich zur überblicksmäßigen Risikoeinschätzung durchgesetzt, weil er einerseits eine bessere Vergleichbarkeit schafft und andererseits Ausreißer an einzelnen Tagen ausgleicht.

Aktuelle Todesfälle aus dem Bezirk Perg

Keine neuen Fälle.

Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen und von uns einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils drei mal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung.



Covid-19-Schutzimpfung



Auf der Homepage www.ooe-impft.at kann man sich für die Corona-Impfung vormerken lassen. Durch diese Registrierung bekommt man zeitgerecht alle Informationen, wenn eine konkrete Terminanmeldung für eine Schutzimpfung möglich ist.



Kostenlose Antigen-Tests im Bezirk Perg



In der Stadt Perg, Fadingerstraße 1, kann man sich täglich zwischen 14 und 19 Uhr auf das Corona-Virus testen lassen. In der Mittelschule Grein wird am Dienstag, Freitag und Sonntag zwischen 14 und 19 Uhr getestet, im Donausaal Mauthausen täglich von 8 bis 12.30 Uhr und 13 bis 17 Uhr.

Aufgrund von Fallhäufungen im Nordosten des Bezirks gibt es nun auch eine Teststation in der Landesmusikschule St. Georgen am Walde. Geöffnet ist Dienstag und Freitag von 18 bis 20 Uhr.

Mobile Testteams machen auch zweimal wöchentlich Station im Pfarrzentrum Pabneukirchen – am Montag von 8 bis 12 Uhr und am Mittwoch von 13.30 bis 17 Uhr – und im Pfarrsaal des Stifts Waldhausen am Montag von 13.30 bis 17 Uhr und am Mittwoch von 8 bis 12 Uhr.

Anmeldung für alle Teststraßen unter oesterreich-testet.at

Auch die Apotheken Perg, St. Georgen an der Gusen und Schwertberg bieten kostenlose Antigen-Tests vor Ort an. Telefonische Anmeldung bei der jeweiligen Apotheke ist notwendig.

Nachbarschaftshilfe

Hotline zu Schulfragen der Bildungsdirektion

Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr unter 0732/7071 4131 oder 0732/7071 4132.

Corona-Ampel im Bezirk Perg: Rot

