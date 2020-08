Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Perg verletzte sich am Samstag (29. August) bei Forstarbeiten.

ST. THOMAS AM BLASENSTEIN. Wie die Polizei berichtet, war der Mann im Gemeindegebiet von St. Thomas gegen 10 Uhr in einem Waldstück mit Holzarbeiten beschäftigt. Beim Fällen eines Baumes mit der Motorsäge schlug der Baum aus bisher ungeklärter Ursache aus – und traf den 34-Jährigen am linken Bein. Nachbarn hörten die Hilfeschreie und verständigten die Rettung. Der Rettungshubschrauber brachte den Forstarbeiter mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Spital nach Amstetten.