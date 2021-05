Mit Stand Donnerstag, 27. Mai 2021, 8.30 Uhr, gibt es im Bezirk Perg 54 „aktive“ Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus.

BEZIRK PERG. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 4 neue Infektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus dem Bezirk Perg beträgt 5.815.

Die Sieben-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für den Bezirk Perg derzeit bei 59,4. Dieser Wert hat sich zur überblicksmäßigen Risikoeinschätzung durchgesetzt, weil er einerseits eine bessere Vergleichbarkeit schafft und andererseits Ausreißer an einzelnen Tagen ausgleicht.

Aktuelle Todesfälle aus dem Bezirk Perg

Keine aktuellen Fälle.

Information für Kunden von Admiral Sportwetten in Perg

In der Admiral Sportwetten Filiale in 4320 Perg, Gewerbestraße, Fachmarktzentrum 4a, waren vom 20. bis 25. Mai positiv getestete Personen anwesend. Wenn Sie im Laufe dieses Zeitraums in der Filiale waren, wird präventiv geraten, Ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.

Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockener Husten oder plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes, sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 oder der Hausarzt kontaktiert werden.

Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen und von uns einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils drei mal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung.





Covid-19-Schutzimpfung



Auf der Homepage www.ooe-impft.at kann man sich für die Corona-Impfung vormerken lassen. Durch diese Registrierung bekommt man zeitgerecht alle Informationen, wenn eine konkrete Terminanmeldung für eine Schutzimpfung möglich ist.

UPDATE: Diese Woche erhalten bereits Registrierte sämtlicher Altersgruppen ein Mail mit einem individuellen Token (Link zur Terminbuchung). Bis 28. Mai können sie dann bevorzugt die angebotenen Impftermine buchen. Ab Samstag, 29. Mai, wird das Anmeldesystem auf ooe-impft.at komplett geöffnet. Dann ist es für alle möglich, direkt auf der Plattform einen Termin zu buchen.



Öffnungszeiten der Teststraßen



In der Stadt Perg, Fadingerstraße 1, kann man sich täglich am Montag und Mittwoch sowie Freitag bis Sonntag von 8 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie am Dienstag und Donnerstag von 10 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 19 Uhr auf das Corona-Virus testen lassen.

Im Donausaal Mauthausen wird am Dienstag sowie von Donnerstag bis Sonntag von 8 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie am Montag und Mittwoch von 10 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 19 Uhr getestet.

Die Teststation in der Landesmusikschule St. Georgen am Walde ist Dienstag und Freitag von 18 bis 20 Uhr geöffnet.

Grein, Turnsaal der Mittelschule: Dienstag und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Donnerstag von 10 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 19 Uhr.

Pabneukirchen, Pfarrzentrum: Montag von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr. Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr.

Waldhausen, Stift: Montag und Mittwoch jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr.

Anmeldung für alle Teststraßen unter oesterreich-testet.at



Auch die Apotheken Perg, St. Georgen an der Gusen und Schwertberg bieten kostenlose Antigen-Tests vor Ort an. Telefonische Anmeldung bei der jeweiligen Apotheke ist notwendig.

Mehr zu den konkreten Standorten und zur Anmeldung lesen Sie hier.

Selbsttests unter Aufsicht



Ab 19. Mai werden auch in vielen Gemeinden des Bezirks sogenannte "Selbsttests unter Aufsicht" angeboten. Das Ergebnis berechtigt zum Eintritt in öffentliche Bereiche wie zum Beispiel Gasthäuser. Hier finden Sie die Testorte im Bezirk Perg: Die Liste wird laufend aktualisiert.

