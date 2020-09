Der Mann wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt.

MÜNZBACH. Ein ungarischer Staatsbürger war mit seinem Pkw am 5. September 2020 gegen 20:25 Uhr auf der Gemeindestraße Mollnegg Richtung Münzbach unterwegs. In der Ortschaft Mollnegg verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Böschung. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Universitätsklinikum Linz eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, er wird angezeigt.