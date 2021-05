PABNEUKIRCHEN. Während der Totenwache für den ehemaligen Postamtsdirektor Josef Reisinger informierte Pfarr-Assistent Josef Rathmaier: Alt-Pfarrer Otto Ransmayr ist im 92. Lebensjahr verstorben. Am Sonntag, 11. August 2019, feierte Konsistorialrat Otto Ransmayr, emeritierter Pfarrer in Pabneukirchen, mit einer großen Schar noch seinen 90. Geburtstag. 2018 feierte Otto Ransmayr das „Eiserne Priesterjubiläum", 65 Jahre Priester und Seelsorger, im Rahmen des Tages der Tracht und der Blasmusik.

Otto Ransmayr wurde 1929 in Ried im Innkreis geboren und 1953 zum Priester geweiht. Anschließend war er Kooperator in Sarleinsbach und Bad Ischl. Von 1963 bis 1999 war Otto Ransmayr Pfarrer in Pabneukirchen, wo er weiterhin wohnte und als Seelsorger noch mithalf.

Der Seelsorger

Unter Pfarrer Otto Ransmayr wurde die Katholische Aktion auf- und ausgebaut, die Jugend- und Kinderarbeit forciert. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit gründete Otto Ransmayr das Katholische Bildungswerk. Erster verdienstvoller Langzeit-Obmann des Bildungswerks war Arnold Gebauer. Die Betreuung der Senioren und der Aufbau der Frauenbewegung waren Ransmayr ein großes Anliegen. Er war auch einer der ersten Priester in der Diözese Linz, der Ministrantinnen an den Altar holte. 1975 wurde der Erntekindergarten im Pfarrheim begonnen. Ransmayr war in verschiedenen kirchlichen Gremien tätig (Mitglied der Diözesansynode, Priesterrat usw.)

Der Bauherr

An Bauleistungen sind anzuführen: Neubau des Pfarrhofs und des Pfarrheims, kleines Kirchendach, Totenhalle, Kirchenheizung, Innen- und Außenrenovierung der Kirche, neue Orgel, Kirchenfenster, Erweiterung des Friedhofs, Garage und Umbau des Heims, Renovierung Hochaltar usw. Überdies stellte auf Initiative von Otto Ransmayr die Diözese Grundstücke für die Weiterentwicklung der Gemeide zur Verfügung (Siedlungen, Sportanlage, Lagerhaus usw.).

Erinnerungen an den 90. Geburtstag

Mit einer Festmesse wurde der Geburtstag von Otto Ransmayr gefeiert. Der Jubilar zelebrierte den Gottesdienst mit Dechant Johann Fehrerhofer, Bad Kreuzen, und Johann Altendorfer, Gallneukirchen. Die Predigt hielt Altbischof Maximilian Aichern. Dieser fügte die einzelnen Stationen des Lebens von Otto Ransmayr in ‚Das große Welttheater‘ von Pedro Calderón de la Barca ein. Thema dieses Stückes ist das menschliche Leben, das als ein Theaterstück dargestellt wird. Dabei hat jeder seine Rolle. Der Bischof würdigte die vielen Verdienste des Jubilars und überbrachte die Glückwünsche der Diözese und ganz besonders seine persönlichen Glückwünsche.

Der Kirchenchor unter Leitung von Monika Zinterhof umrahmte den Gottesdienst gesanglich. Während der Pfarrgemeinderat mit Obfrau Alexandra Haderer in der Kirche gratulierte, stellten sich bei der anschließenden Agape die Gemeinde mit Bürgermeister Johann Buchberger und Gemeindevorstand Raimund Haider, Vereine, Organisationen und Privatpersonen als Gratulanten ein. Der Heimatverein mit Obfrau Christine Hochstöger überraschte den Jubilar in der Heimatstube mit einer 'Ransmayr-Ausstellung'. Josef Lumetsberger gestaltet schon viele Jahre zu besonderen Anlässen eine Sondermarke. Zu diesem 90. Geburtstag zierte ein Bild von Otto Ransmayr die Sondermarke.