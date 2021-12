SCHWERTBERG. Der uralte Brauch des Ausräucherns, der schlechte Energien vertreiben und im neuen Jahr Schutz und Segen bringen soll, ist wieder im Kommen.

Auf Bauernhöfen war das Ausräuchern immer schon ein Ritual, das aus der Weihnachtszeit nicht wegzudenken war. Weihrauch verströmend und betend gingen die Hausleute am Heiligen Abend durch Haus, Hof und Stallungen und baten auf diese Weise um Bewahrung vor Unglück im neuen Jahr. Diese alte Tradition, die in ländlichen Gebieten nie ausgestorben ist, erlebt nun eine Art Renaissance. Auch junge Menschen entdecken den Brauch wieder für sich und befassen sich mit überliefertem Wissen.

“Das Räuchern gab es ja eigentlich schon immer. Es zieht sich quasi durch alle Kulturen und Religionen. Schon in den Gräbern der Neandertaler fand man Räucherwerk”, berichtet die Schwertbergerin Monika Arzt. Sie beschäftigt sich seit längerem mit dem Räuchern und seinen unterschiedlichen Ausübungsarten. “Es ist offensichtlich ein menschliches Bedürfnis, den Rauch als Ausdrucksmittel einer spirituellen Reinigung einzusetzen. Vertreter der katholischen Kirche machen dies seit jeher ebenso wie auch Naturvölker auf der ganzen Welt”, meint Arzt.

Weißer Salbei wirkt reinigend

Je nach gewünschter Wirkung lohnt es sich, sich mit den Kräutern, die entzündet werden, zu beschäftigen. “Lavendel wirkt beruhigend und stiftet Frieden. Weißer Salbei hat eine heilsame und reinigende Kraft. Wacholderbeere wirkt schützend und Weihrauch schafft Klarheit und Ruhe”, so die Expertin, die in ihrem Schwertberger Geschäft “Schön? Natürlich!” auf vermehrte Kundennachfrage eine große Auswahl an Räucherprodukten führt und auch individuell berät.

Raunächte dauern bis Dreikönigstag

Doch wann ist nun der optimale Zeitpunkt zum Ausräuchern? Auch dazu gibt es unterschiedliche Ansichten und Traditionen. Manche räuchern nur am Heiligen Abend. Andere praktizieren den Brauch während der gesamten Zeit der Raunächte, die sich über den Jahreswechsel ziehen und am Dreikönigstag enden.

“Ein Trend geht auch zum anlassbezogenen Räuchern. Etwa bei einem Umzug in ein neues Zuhause oder bei Veränderungen im Leben. Da sind die Wünsche und Vorlieben eben so unterschiedlich wie die Menschen selbst”, meint Arzt.