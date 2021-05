Saxner Mutter startete Unterschriftenaktion und sprach mit Verantwortlichen, um die Situation zu verbessern.

SAXEN. Der Zebrastreifen an der B3 als tägliche Gefahrenstelle: Die besorgte Mutter Bianca Fröschl-Geirhofer sieht akuten Handlungsbedarf. Sie hofft auf eine Fußgänger-Ampel mit Anforderungstaster. Diese werde nur aktiviert, wenn jemand über die Straße will. Zwei ihrer drei Mädchen, Jana und Jasmin, besuchen die Volksschule und müssen täglich zur Stoßzeit über die B3. "Meinen Kindern ist es wichtig, den Schulweg alleine gehen zu dürfen und zu können. Leider ist das zurzeit nicht möglich, weil es einfach zu gefährlich ist." Neben den Kindern aus Saxen gehen täglich viele Musikmittelschüler aus anderen Gemeinden von und zum Bahnhof über die Straße. Auf dem Abschnitt gilt ein 70er, der Großteil der Autos hält nicht vor dem Schutzweg.

Unterschriftenaktion gestartet

Erst kürzlich hätte sie die Zeit gestoppt, erzählt Fröschl: "15 Minuten sind wir dort gestanden." Es sei zu verkehrsreichen Zeiten teilweise fast unmöglich, die Straße zu queren. Vor Schulbeginn ist die Polizei oft vor Ort, um ein sicheres Überqueren zu ermöglichen. Neben Schülern sei die Situation gerade auch für ältere Menschen ein Problem. Die Mutter setzt nun alle Hebel in Bewegung. Mit Gemeinde, BH Perg, Polizei und Schule trat sie in Kontakt. Die Eltern, mit denen sie sprach, "seien alle dafür, dass sich etwas tut". Sie sammelt nun Unterschriften, die sie mit einem Schreiben an die BH übermitteln wird.

Bürgermeister: "Berechtigtes Anliegen"

Bürgermeister Erwin Neubauer (SP) spricht von einem "berechtigten Anliegen" und einem "gefährlichen Punkt". Es hätte in der Vergangenheit mehrmals Lokalaugenscheine gegeben. Nun strebt der Ortschef einen erneuten Termin mit den Sachverständigen des Landes an. Dabei will er die neue Anregung der Ampel-Regelung einbringen. Gelbe Schilder hätten keine Verbesserung gebracht. Kommen werde gelbes Blinklicht. Ein Fahrbahnteiler würde dazu führen, dass kein neuer Schutzweg genehmigt wird. Ein mehrmaliges Anliegen der Gemeinde auf einen 50er sei vom Land nicht genehmigt worden – wegen weitläufiger Sicht.

Auskunft des Landes

Mögliche bauliche Maßnahmen seien Aufgabe des Straßenerhalters Amt der oö. Landesregierung, so Bezirkshauptmann Werner Kreisl. Christian Pleiner, Direktion Straßenbau und Verkehr des Landes, sagt: "Es soll ein Gespräch zwischen Landesstraßenverwaltung, Sachverständigen und Gemeinde stattfinden. Dort werden Lösungsvorschläge erarbeitet. Für diese gilt: Die Richtlinien müssen eingehalten werden, sie müssen praxistauglich und umsetzbar sein sowie zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen."

