Neues Musikheim bald fertig, neue Wohnungen kommen, Baustart für Hochwasserschutzprojekt.

KLAM. Das neue Musikheim hinter der Kirche nimmt konkrete Formen an. "Wir sind momentan gut in der Zeit, befinden uns im Endspurt. Ende Februar ist der Einzug der Marktmusikkapelle geplant. Der Vorplatz wird dann im Frühjahr gemacht", informiert Bürgermeister Johannes Achleitner (VP) über den aktuellen Projektstand. Die Klamer Musikkapelle leistet bei dem Projekt ihren Beitrag. Bei diversen handwerklichen Arbeiten wurden und werden Eigenleistungen erbracht.

Im Eingangsbereich des Musikheims entstehen Sanitäranlagen, die etwa bei kirchlichen Veranstaltungen oder beim Maibaumaufstellen genutzt werden können. Im Obergeschoß werden zwei Starter-Wohnungen für junge Klamer geschaffen, die Wohnungen stehen in Gemeinde-Besitz.

Wohnungen kommen in altes Pfarrheim

Im alten Pfarrheim, wo die Musiker bislang proben, wird demnächst umgebaut: In dem Gebäude mit leer stehenden Flächen errichtet eine Wohnbaugesellschaft mehrere Wohnungen. Der Baubeginn ist im Frühjahr, nach dem Auszug des Musikvereins, geplant.

Schutz vor Überflutung

Beim Hochwasserschutzprojekt Klambach werden rund 15 Häuser geschützt. Das Projekt beschäftigt die Marktgemeinde seit Jahren, nun wurde mit den Bauarbeiten begonnen.

Einige Gebäude erhalten zum Schutz eine Betonmauer, durch Flutmulde und Absenkungen hat das Wasser an manchen Stellen künftig mehr Platz. Richtung Saxen kommt eine zweite Brücke.