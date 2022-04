Ein bislang unbekannter Autofahrer rammte in der Nacht auf heute, 18. April 2022 einen 21-Jährigen. Dieser wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert.

PERG. Nach einem Fest in Naarn ging heute, 18. April 2022, gegen ein Uhr ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Perg gemeinsam mit zwei Freunden zu Fuß in Richtung Perg. Die drei waren am rechten und unbeleuchteten Fahrbahnrand der L570, Machlandstraße im Gemeindegebiet Perg unterwegs, als der 21-Jährige von einem bislang unbekannten Wagen erfasst und in den Straßengraben geschleudert wurde. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ungehindert fort.

Das Opfer wurde durch das Rote Kreuz Perg erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus nach Linz eingeliefert. An der Unfallstelle blieb die Abdeckung eines Außenspiegels des fahrerflüchtigen Fahrzeugs zurück. Demnach handelt

es sich dabei um einen dunkelblauen PKW, wobei Marke und Type bislang

unbekannt sind. Das Unfallopfer sowie die Zeugen können keine genaueren

Angaben zum fahrerflüchtigen Fahrzeug machen. Hinweise zum fahrerflüchtigen Lenker melden Sie bitte der Polizeiinspektion Perg unter 059133/4320.