GREIN. Die Premiere des Greiner Theater-Sommers mit der ARTworkers Produktion ‚Babytalk‘ von Peter Lund und Thomas Zaufke ist ein einziger Kulturgenuss. Die großartig spielenden und singenden Cordula Feuchtner und Markus-Peter Gössler machen dieses ‘Kinder-Krieg-Musical’ zur pointierten, oft zynischen ernsten Bett- und Bühnen-Sache. Beide Akteure bieten im Stadttheater eine einzigartige, zweistündige Hochschaubahn der Gefühle. Das Muscial beginnt witzig, dreht und wird ernst, dramatisch. Eine Show voller Leidenschaft. Gegespickt mit den Problemen einer Ehe. Für die gelungene Greiner Inszenierung ist Christian Böhm verantwortlich. Musikalische Leiterin ist Cordula Feuchtner. Veronika Klacanska, Piano, Patrik Klacansky, Violine, und Martin Kapusnik, Kontrabass, tragen zum perfekten Musical-Abend bei.



Es gelingt dem Ensemble bravourös, dem Publikum den absurden Geschlechterkampf in einer modernen Beziehung zum Thema Kinder kriegen vor Augen zu führen. Gestik, Mimik, Ironie, Wortwitz und Leidenschaft werden gekonnt von den Sängerinnen und Sängern umgesetzt. Das Pro und Kontra der früher natürlichsten Sache der Welt wird unterhaltsam und dennoch tiefgründig mit viel Musik aus- und vorgetragen. Unter den Premiere-Gästen auch Bürgermeister Rainer Barth und Kulturausschussobmann Lothar Pühringer, die sich begeistert zeigten.



Inhalt:

Charlotte und Robert wollen ein Kind. Kein Problem heutzutage. Beide sind gesund, haben einen Job und mit der Liebe hat es die letzten vierzehn Jahre auch ziemlich gut geklappt. Der perfekte Zeitpunkt also, wären da nicht die typischen Panikattacken: Versagensängste, körperliche Veränderungen, Pamperspackungen, klappt der Berufswiedereinstieg, noch mehr Pamperspackungen, und was ist dann mit Sex?

„Ich mag Kinder, ich mag sie nur nicht bekommen!“

Witzig, geistreich, zynisch pointiert und mit manch ernstem Ton redet und singt sich das Pärchen durch das Babythema. Wird es klappen? Und wenn ja - was passiert dann?

Termine:

14./15./16. August

20./21./22./23. August

Beginn: 19:30h (Sonntag 17:00h)

Kartenreservierung:

Trafik Hader, Tel. 07268/382

tschik-hader@speed.at

Preis: € 29,- / € 24,-

Stadttheater Grein

Stadtplatz 7, 4360 Grein