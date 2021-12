GREIN. Hauptstraße 27. Leute stehen vor dem verklebten Schaufenster des ehemaligen Stadt-Sparmarkts mit offenem Mund und diskutieren. „Mitten in Grein entsteht Neues – die 'arcadia'! Ein hochwertiges, modernes Gebäudeensemble, das sich ins mittelalterliche Stadtbild schmiegt. Genießen, wohnen und arbeiten vereint unter einem Dach“, heißt es in einem großen Schriftzug in der Auslage. Es ist ein Projekt von "wohsonst" der Soweso Holding GmbH, Amstetten. Geschäftsführer sind Klaus Steyrer und Rudolf Brandstetter.

Vier Etagen

Auf vier Etagen sind Geschäfte, Büros und Ordinationen sowie zehn Eigentumswohnungen in variablen Größen von 55 bis 115 Quadratmetern mit Tiefgarage, Parkplätzen, Aufzug und Eigengärten vorgersehen. Aus den Bildern ist ersichtlich, dass es sich bei den Geschäftslokalen um eine Blumenhandlung, ein Frisör-Geschäft und eine Café-Bäckerei handeln könnte.



Büros nachgefragt

Auf Anfrage informiert Rudolf Brandstetter von "wohsonst" der Soweso Holding GmbH, Amstetten, dass eine Bäckerei mit angeschlossenem Café und einem kleinen, feinen Lebensmittelgeschäft kommen wird. Nicht fix sind dagegen ein Blumengeschäft und Frisör. Stark nachgefragt werde nach Büroräumlichkeiten in der Innenstadt.

Baubeginn ist 2022. Die Fertigstellung der "arcadia" ist für 2023 geplant.