BAUMGARTENBERG. „Uns Bauern tut es weh, wenn wir uns von Nichtbauern erklären lassen müssen, wie wir arbeiten müssen“, begrüßte die Obfrau der Bezirks-Bauernkammer Perg Rosemarie Ferstl die 181 erschienenen Bäuerinnen und Bauern im Marktstadl Baumgartenberg. Die Diskussionsveranstaltung ‚Kammerführung im Gespräch‘ war mit Kammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger und Kammer-Direktor Karl Dietachmair hochkarätig besetzt. In ihrem Impuls-Referat zitierte Langer Weninger aus der soeben erschienen Mitgliederbefragung.



Wertschätzung

Die Bauern wünschen sich von der Öffentlichkeit mehr Wertschätzung. Durchaus nachdenklich stimmen die Werte der von den Bäuerinnen und Bauern selbst wahrgenommenen Wertschätzung ihrer Arbeit in der Gesellschaft. Auch wenn direkte Befragungen in der Bevölkerung durchaus deutliche bessere Imagewerte für die Landwirtschaft zeigen.

"Diese gefühlte Wertschätzung gilt es zu steigern, sowohl was das Image in der Gesellschaft als auch die individuelle Anerkennung für die Bäuerinnen und Bauern als Betriebsführer betrifft. Wir sind alle gefordert, dazu beizutragen, und gehen das in unserer Öffentlichkeitsarbeit aktiv an. Zudem wollen wir auch die Bäuerinnen und Bauern selbst bestärken und befähigen, ihren Beruf selbstbewusst darzustellen“, bekräftigt Langer-Weninger.

Herkunftskennzeichnung

Mit der Landwirtschaftskammer ssind die Bauern grundsätzlich recht zufrieden. Absolutes Top-Thema in der Agrar- und Interessenspolitik ist laut Ansicht der Bauern mit 99 Prozent die verpflichtende Herkunftskennzeichnung bei Lebensmitteln. Nach der Sicherung der Inlandsversorgung mit Lebensmitteln (ebenfalls 99 Prozent), kommt bereits die Unterstützung von Klein- und Nebenerwerbsbauern (97 Prozent) als zentrales Anliegen. Öffentlich bezuschusste Versicherungen sowie die Unterstützung von Bioenergie und Industrierohstoffen sind wichtige Handlungsfelder.

Karl Dietachmair informierte über nicht wenige finanzielle Entlastungen. So konnte die Absenkung des Krankenversicherungsbeitrages und des fiktiven Ausgedinges, die Streichung des Solidaritätsbeitrags bei allen bäuerlichen Pensionen, die Erhöhung von Umsatzgrenzen und vieles mehr erreicht werden. 60 Millionen Euro fließen in die direkte Entschädigung für den Borkenkäfer, 350 Millionen in den Waldwirtschaftsfonds.

Unterrichtsfach Ernährungskompetenz

Bezirksbäuerin Barbara Payreder machte sich für ein Unterrichtfach Ernährungskompetenz in den Schulen sowie für eine Lebensmittel-Kennzeichnung in Gemeinschaftsküchen stark. Sie wünscht sich regionale Produkte in Gemeinschaftsküchen. Nationalrat Nikolaus Prinz sprach sich für zusätzliche ´finanzielle Mittel für die Abgeltung der Bewirtschaftung von benachteiligten Gebieten, Bergbauerngebieten, aus. In einem ersten Schritt will man die Lebensmittel-Kennzeichnung in Gemeschaftsküchen verwirklicht sehen. In einem zweiten Schritt die Lebensmittel-Kennzeichnung in der Gastronomie.



Nicht immer wachsen

Johannes Achleitner aus Klam warnte seine Standesvertretung, dass nicht das Wachsen Ziel sein kann und Obergrenzen nicht hinaufgesetzt werden sollen. Dabei brachte er Beispiele aus der deutschen Fleisch-Industrie in der Covid-Zeit. Ein Bauernvertreter aus dem Machland bedauerte, dass durch die hohen Sozialvericherungsbeiträge kleineren Getreidebauern zu wenig an Einnahmen überlassen und daher aufgeben müssen. Gefordert wird auch eine Inland-Eisweisversorgung.

Nicht die feine Art

Bauern ärgern sich, dass Radler kreuz und quer auf Privatgründen fahren. Wenn dann zum Picknick im Grünen geladen wird, den Grundeigentümer nicht fragt und man das Gras zusammentrampelt, ist das auch nicht die feine Art.



Keine Antworten

Die Kammervertreter waren bemüht, die zahlreichen Anfragen sachlich zu beantworten. Keine konkreten Antworten bekam dagegen Kammerrat Franz Leitner aus Waldhausen auf seine Feststellungen und Anfragen. Zur Absicherung einer flächendeckenden Grünlandbewirtschaftung spricht sich Franz Leitner für Wiedereinführung der abgeschafften Prämie für Mutterkühe aus. Das Bauern-Einkommen liegt im Schnitt bei nur fünf Euro pro Stunde. Bei Bergbauern deutlich darunter. Franz Leitner: „Tatsache ist: In den vergangenen 13 Jahren ist das Bruttoeinkommen gleich geblieben. Der Kaufkraftverlust seit 1990: 60 Prozent bei Milch und Rindfleisch, 80 Prozent bei Holz. Bei Kleinbetreiben sollen die ersten 20 Hektar besser gefördert werden.“

Die Diskussion leitete Johannes Gahleitner.