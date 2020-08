Der erste Einsatz mit dem neuen Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Winden-Windegg ist bewältigt! Ein umgestürzter Baum verhängte sich am Montag 31.08 in den Morgenstunden in einer Telefonleitung und drohte auf die Straße zu fallen. Innerhalb kürzester Zeit konnte die Gefahr einer beschädigten Telefonleitung gebannt werden. Auch konnte die Verkehrsfläche wieder für den Verkehr freigegeben werden.

FF Winden-Windegg