WALDHAUSEN. Am Donnerstag, 19. Dezember 2019, wurde in der Stiftskirche das Requiem für die plötzlich und viel zu früh verstorbene Frau Mag. Maria Lettner gefeiert. Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Stiftskirche, weil die Verstorbene höchstes Ansehen und Wertschätzung in der gesamten Waldhausener Bevölkerung und weit darüber hinaus genoss. Monsignore Karl Wögerer würdigte in seiner Ansprache den erfolgreichen Lebenslauf und das vorbildliche Wirken der Verstorbenen für die Zahngesundheit in der gesamten Region. Das Orchester Greinissimo, in dem sie auf der Bratsche gerne musizierte, Sarah und Doris Grufeneder, sowie Erika Roubal und Johannes Buck umrahmten die Feier musikalisch.

Seit 1990, also fast 30 Jahre lang half Maria Lettner mit, die Ordination ihres Gatten Dr. Hermann Lettner mit hoher Kundenzufriedenheit und fachlicher Kompetenz zu führen. Ihre Tätigkeitsfelder lagen in der Buchhaltung, Organisation, Betreuung des Personals, und technischen Begleitung ihres Gatten.

Sie war eine besonders starke und umsichtige Frau. Galt es doch, neben der Ordination vier Kinder erfolgreich großzuziehen und auch den Haushalt sowie den schönen Garten zu betreuen.

Unser Mitgefühl gilt dem Gatten Dr. Hermann Lettner, seinen vier Kindern und der gesamten aus 9 Mitgliedern bestehenden Gewchwisterreihe. Lange war die Schlange derer, die Abschied nahmen und dieser vorbildlichen Frau gedachte (kg).