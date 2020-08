MÜNZBACH. Die Bürger-Initiative für die Rettung des Kloster Eigentums, B.I.R.K.E., legte der Gemeinde ein Kaufangebot vor. Die B.I.R.K.E. oder in weiterer Folge eine zu gründende Bürgergenossenschaft will das ehemalige Dominikanerkloster um 130.000 Euro kaufen.

„Das Hauptanliegen der B.I.R.K.E. ist, das in den vergangenen Jahren dem Verfall preisgegebenen Objekt vor dem Verkauf an Privateigentümer zu retten. Es gibt da eine große Resonanz aus der Bevölkerung. Das ehemalige Kloster soll entsprechend den Vorgaben des Bundesdenkmalamtes in der Qualität des bereits restaurierten Pfarrhofs revitalisiert werden. Vom Land Oberösterreich sind bereits positive Signale gekommen. Wir bitten die Gemeinde, an einer Vision für die nachhaltige und gemeinwohl-orientierte Nutzung des Klostergebäudes zu arbeiten und somit in öffentlicher Hand bleibt. Der Beschluss des Pfarrgemeinderats zeigt, dass wir, die Birke, mit unserer Meinung nicht alleine", heißt es in diesem Kaufangebot. Dem B.I.R.K.E.-Kernteam gehören an: Johanna Trauner, Karl Pechböck, Heinrich Emhofer, Josef Langthaler, Anton Spindler, Karl Heinz Prinz, Marianne Ebenhofer.

Nutzung

Das ehemalige Dominikanerkloster soll ein Begegnungszentrum für Münzbach und die Region werden. Angedacht sind für die 1.600 Quadratmeter Nutzfläche und für den Klosterhof: Kinderpädagogische Einrichtungen, da starker Zuzug, Räumlichkeiten für Vereine wie Musikverein, Kammerorchester, Goldhauben, Landjugend, Theatergruppe, Ansiedlung von Fachärzten, Kantine-Bistro mit Catering Küche, Platz für Direktvermarkter und Nahversorger sowie Wohnungen mit ‚Wohnen plus‘. Natürlich sollen auch Kulturveranstaltungen Platz finden.

Damit man auch öffentliche Gelder, Förderungen und Kredite erhalten kann, ist die Gründung einer Bürger-Genossenschaft notwendig. Besonders wichtig ist der kommenden Bürger-Genossenschaft, dass die Gemeinde Münzbach voll hinter dieser Initiative steht.



2002 präsentierte Gemeinde & Pfarre „Birke-Konzept“

In der zweiten Septemberwoche wird sich der Bauausschuss der Gemeinde Münzbach mit dem Kaufangebot beschäftigen. In der Auslage eines ehemaligen Nahversorgers ist jetzt ein Zeitungsartikel der Perger Rundschau aus dem Jahr 2002 nachzulesen. Damals präsentierten der damalige Bürgermeister Ferdinand Strasser, Pfarrer Josef Grafeneder und Kulturreferent Josef Bindreiter, heute Bürgermeister ein ähnliches Konzept, das jetzt Birke vorschlägt. „Die Revitalisierung des ehemaligen Klostergebäudes sieht im Erdgeschoß Platz für die örtliche Gastronomie, einen Bauernladen und einen Jugendraum vor. Im ersten Stock finden die Blasmusik sowie die Bibliothek eine neue Bleibe. Im zweiten Stock wird das Kammerorchester Münzbach musizieren. Überdies sollen in dieser Etage auch mehrere Seminarräume geschaffen werden. Erste Kostenschätzungen belaufen sich auf über 2,25 Millionen Euro.“