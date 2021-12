Vor Weihnachten wurde eine stolze Summe übergeben – mit dem Geld werden wichtige Therapien finanziert. Dabei handelt es sich um eine Zwischensumme – weitere Spenden sind möglich, siehe unten.

ST. NIKOLA AN DER DONAU. Die BezirksRundSchau zeigte Anfang November die Lage von Lukas Königseder aus St. Nikola auf. Der Zehnjährige musste bisher fast 40 schmerzhafte Operationen über sich ergehen lassen. Grund ist eine angeborene Fehlbildung an Fingern und Zehen. Diese mussten und müssen getrennt werden. Seine Beweglichkeit ist eingeschränkt, immer wieder plagen ihn Schmerzen. Um ihm zu helfen, hat die BezirksRundSchau im Zuge der Christkind-Aktion um Spenden gebeten.

Ein Dankeschön an alle Spender!

Damit sollen benötigte Förderangebote finanziert werden. So werden Musik-Therapie sowie tiergestützte Therapie, etwa mit Hunden und Pferden, empfohlen. Auch Spezialschuhe stehen auf seiner Wunschliste. Ein im November von den Landesmusikschulen Grein und Perg geplantes Charity-Konzert für den Buben wurde wegen Corona abgesagt.

Dank der BezirksRundSchau-Leser sowie einiger Großspender konnten Mutter Eva-Maria Königseder und Sohn Lukas noch vor Weihnachten 6.597,49 Euro übergeben werden. Die Familie und die BezirksRundSchau bedanken sich bei den Spendern.

Wer noch Unterstützung leisten will: Das Konto bleibt noch für einige Zeit geöffnet.

"Virtuell laufen, real helfen“, heißt es von 6. bis 9. Jänner beim 2. Christkindlauf. Anmeldungen und mehr Infos auf christkindlauf.at

Zur Sache – Spenden Sie jetzt

Spenden Sie jetzt an den Verein BezirksRundSchau-Christkind* im Bezirk Perg. Zahlscheine liegen ab Mitte November in den Raiffeisenbanken auf oder überweisen Sie per Online-Banking:

Verein BezirksRundSchau-Christkind

Raiffeisenlandesbank OÖ

IBAN: AT78 3400 0000 0277 7720

SWIFT: RZOOAT2L

Die Spenden werden automatisch im Steuerausgleich berücksichtigt. Bitte geben Sie dafür im Verwendungszweck folgende Daten vollständig an, da nur so eine Zuweisung garantiert werden kann:

• Kennwort "Bezirk Perg"

• Vor- und Zunamen

• Geburtsdatum

• Adresse

Datenschutzinfo für Spender unter: meinbezirk.at/ds-christkind

*Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding, ZVR 863416870, SO-6854

Weiterlesen – Auftaktbericht zur Aktion:

Lukas (10) benötigt nach 38 Operationen Hilfe