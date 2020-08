GREIN. Es wurde geplaudert, diskutiert, musiziert, jongliert, gemalt, Schach gespielt und gegessen. Das erste Greiner Sessel-Picknick war ein tolles „Miteinander“ am Greiner Stadtplatz. Für die Veranstalter Sarah Kamleitner, Martin Saminger, Melanie und David Janz vom Verein „Stadt-Land-Fluss-KollektivKultUrsprung“ ist klar: 2021 gibt es eine Wiederholung.

„Jeder der gekommen ist, war Teil dieses Kultur-Events und begeistert von der Idee, sich am Hauptplatz auszutauschen. Kommendes Jahr werden wir es erweitern und der eine oder andere ‚Gaukler‘ wird seine Künste vorführen. Es war mehr als wir uns erwartet haben“, sagt Melanie Janz.

Neue Kulturinitiative

„Es gibt bereits viele spannende Initiativen und Vereine und Organisationen im kulturellen Bereich in der Region. Aber für uns war das nicht genug. Aus eigener Notwendigkeit heraus gründeten wir den Verein „Stadt-Land-Fluss-KollektivKultUrsprung“. Wir wollen nicht nur Kultur konsumieren, sondern selbst aktiv sein. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt Deshalb gründeten wir einen Verein“, informieren Sarah Kamleitner, Martin Saminger, Melanie und David Janz.

Das Kollektiv voller motivierter und kreativer Köpfe setzt sich in erster Linie zum Ziel, die regionalen kulturellen Gegebenheiten zu bereichern. Ausschließlich gemeinnützig und ohne kommerziellen Druck, stellt der Verein eine Plattform dar, deren Türen für alle Interessierte offen stehen.

Vom "Ersten Greiner Sesselpicknick" am Stadtplatz, über einen regelmäßigen Büchertausch im Stadtkino, Workshops, Brettspielabende, Live Musik und vieles mehr will der Verein den Ideen keine Grenzen setzen. „Für uns steht die Lust am Ausprobieren an erster Stelle. Wissen aneignen, Wissen vermitteln und neue Gesichter kennenlernen macht Spaß und motiviert. Egal ob ein Baumschnittkurs, ein Malworkshop, eine ThaiChi/QiGong Schnupperstunde oder Kino für Kleinkinder. Wir machen und veranstalten das, wonach uns der Sinn steht“, sagen die vier Gründungsmitglieder.