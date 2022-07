Die Ursache für den massiven, gestrigen Dachstuhlbrand bei einem landwirtschaftlichen Anwesen in Ettenberg dürfte geklärt sein: Ein Defekt bei der thermischen Solaranlage hat wahrscheinlich den Brand ausgelöst.

ETTENBERG. Heute, 3. Juli 2022, untersuchten Beamte des Landeskriminalamtes OÖ am Vormittag das Landwirtschaftliche Anwesen in Ettenberg, das gestern brannte. Zur technischen Brandursachenermittlung wurde der Brandsachverständige der Brandverhütungsstelle OÖ beigezogen. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Der gesamte Dachstuhl wurde zerstört. Das Haus ist unbewohnbar und insbesondere die Decke im Obergeschoß einsturzgefährdet.

Brand entstand durch thermische Solaranlage

Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Brand mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit am Dach im Bereich der thermischen Solaranlage entstanden ist. Man geht davon aus, dass die elektronische Steuerung der Solaranlage defekt war. Dadurch kam es wahrscheinlich zu einer Stagnierung des Wasserkreislaufes und so zu einer Überhitzung, die den Brand verursachte. Aufgrund der Spurenlage kann ausgeschlossen werden, dass eine Zündquelle durch dritte gelegt wurde.

