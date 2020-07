GREIN. Wenige Wochen vor dem geplanten Start der Sanierung und der Umbauarbeiten beim Alten Rathaus-Stadttheater fordert das Bundesdenkmalamt Prüfungen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates brachte Bürgermeister Rainer Barth deshalb den Dringlichkeitsantrag „Altes Rathaus-Stadttheater, Voruntersuchungen-Auftragsvergaben“ ein. Das Bundesdenkmalamt fordert Befundungen samt entsprechenden Maßnahmen. Konkret geht es um eine Bodenprüfung, um eine Befundung der ungefassten historischen Holzoberflächen, eine Befundung der gefassten Decke im ersten Obergeschoß sowie um eine Befundung der Raumschale der Räume im Innenbereich, ausgenommen Theatersaal. In (seltener) Einigkeit bei diesem Thema wurde der Dringlichkeitsantrag einstimmig beschlossen, die Aufträge konnten vergeben werden.

Das Dachgeschoß wir in einen Technikraum ausgebaut. Karl Hohensinner macht auf mögliche statische Probleme aufmerksam.



"Mauerwerk völlig voneinander getrennt"

Gemeinderat Karl Hohensinner erklärte bei dieser Sitzung, dass er schon mehrfach auf folgenden Sachverhalt hingewiesen habe: Die donauseitige Außenwand des Alten Rathauses-Stadttheaters ist instabil. Sie wird mit mehreren Wandankern aus dem 18.,19.und 20. Jahrhunderts ans Gebäude gebunden. In historischer Zeit kam es zu einer Setzung des Fundaments im Bereich der südöstlichen Ecke (zum Nachbarn "Kaffeehaus Blumensträußl"). Dadurch entstand in der Außenwand ein so mächtiger Riss, dass das Mauerwerk völlig voneinander getrennt wurde. „Bis 1992 konnte man im zweiten Obergeschoß durch diesen Riss das Tageslicht sehen. Bevor der Riss verspachtelt wurde, habe ich im Jahr 1992 diesen dokumentiert, ein Foto gemacht. Der Riss ist heute noch in der Unterbühne links hinten aufzufinden.“ Dieses Bild zeigte Hohensinner nach der Sitzung.

Gebäude auf Schutt errichtet?

Hohensinner informierte weiter: „Ich habe 2014 Bodenbretter entfernt und etwa 70 cm tief sondiert. In der Schüttung ist eine große Anzahl von Keramikbruch, wohl um 1800, zu finden. Das entnommene Material steht in beschrifteten Kübeln.“ Die Vermutung, im südlichen Bereich stünde das Haus auf einem Felsen ist durch nichts belegt. Vielmehr ist zu vermuten, dass durch die Fundamentsenkung das Kellergewölbe (von der Donauseite betrachtet: Erdgeschoß) eingestürzt ist, verfüllt wurde und die Verfüllung Druck auf die Außenwand ausübt.

Denkmalamt lässt jetzt eingehend prüfen

Dem Bundesdenkmalamt (BDA) ist der 1992 von Karl Hohensinner fotografierte mehrere Meter lange Riss in der Südseite des Alten Rathauses-Stadttheaters bekannt. Nach der Sitzung des jüngsten Gemeinderates wurde der Generalunternehmer vom BDA nochmals hinsichtlich der Statik auf den Riss hingewiesen. Die Schüttungen im südseitigen Fundament mit Keramiken usw. waren dem BDM bis zur Sitzung des jüngsten Gemeinderats nicht bekannt. Inzwischen ist vom BDA alles in die Wege geleitet worden, dass dies eingehend untersucht wird.

„Diese Vorgangsweise entspricht einer routinemäßigen Bauvorbereitung bei Umbaumaßnahmen am denkmalgeschützten Objekt“, sagt Andrea Böhm von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit im BDA in Wien auf Anfrage. Zu den jetzt verlangten Befundungen erklärt das BDA: „Den Zeitpunkt, wann Befundungen veranlasst werden, kann das BDA nicht konkret beeinflussen. Spätestens wenn Befundungen im Umbaubescheid vorgeschrieben werden, sind sie jedoch zu veranlassen.“



Kulturreferent Lothar Pühringer präsentierte aktuelle Bilder zum Anbau an das Stadttheater (Eingang, Aufgang und integrierter Lift). Dabei betonte Pühringer, dass jetzt durch die Glasflächen (Fenster) auch größere Teile in den Bühnenraum gebracht werden können.