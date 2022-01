Leserbrief zumBezirksRundSchau-Bericht über Gefahrenstelle in Pabneukirchen

Wir bedanken uns bei der BezirksRundSchau, dass sie die Probleme rund um die Affenzeller Kreuzung aufgegriffen hat. Gleichzeitig danken wir der Bezirkshauptmannschaft Perg und der Bürgermeisterin Barbara Payreder, die zugesagt haben, diese Jahrzehnte alte Thematik aufzugreifen. Wir hoffen jetzt, dass sich alle Zuständigen bald zusammentun und auch zeitnah eine Lösung finden. In diesem Gefahrenbereich muss etwas geschehen. Dieser Zustand kann nicht bleiben. Kinder kann man da nicht alleine über die Kreuzung gehen lassen. Das wäre lebensgefährlich und verantwortungslos. Aber auch für alle Fußgänger ist diese Kreuzung gefährlich.

Leserbrief von Familie Palmanshofer, Pabneukirchen

