Die Regenfälle der vergangenen Tage ließen den Wasserstand der Donau ansteigen. Stellenweise ist mit Überflutungen zu rechnen. Einzelne Feuerwehren bauen mobile Schutzwände auf oder machen sich für deren Aufbau bereit. Der Höchststand wird am Mittwoch erwartet.



BEZIRK PERG. Stand 4. August um 15 Uhr: Zuletzt wurden in Mauthausen 547 Zentimeter, in Grein 900 cm gemessen. Für den Pegel Mauthausen prognostiziert der Hydrografische Dienst des Landes OÖ am Mittwoch, 5. August, einen Höchststand von ca. 640 cm und für den Pegel Grein in etwa 1.050 cm. Zum Vergleich: Beim Hochwasser im Jahr 2013 betrug der Pegelstand in Mauthausen 855 cm, in Grein 1.491 cm.

Zivilschutzwarnung in Saxen: Überflutungen



Sirenenalarm Zivilschutzwarnung wurde in der Marktgemeinde Saxen ausgelöst. "Die Donau hat beim Pumpwerk Dornach einen Wasserspiegel erreicht, der demnächst zu einem Überströmen des dortigen Donaubegleitdammes samt Treppelweg führen wird. Mit Überflutungen in diesem Bereich ist daher zu rechnen. Der Fluchtweg über den Damm zum Pumpwerk Dornach wird demnächst unterbrochen. Das gefährdete Gebiet ist rechtzeitig zu verlassen", informiert das Landesfeuerwehrkommando. Die FF Saxen baut gerade den Hochwasserschutz auf.

Langenstein: Gerüstet für Aufbau des Schutzdammes



Die Gemeinde Langenstein informierte am Nachmittag des 4. August, dass die Mobilelemente für den Hochwasserschutzdamm im Bereich des B3-Zubringers zum Aufbau bereit gelegt werden. Falls sich die Situation nicht entspannt, werde der B3-Zubringer für den Verkehr gesperrt und mit dem Aufbau des Hochwasserschutzes begonnen.

Machlanddamm: Aufbau in Grein begonnen



Die FF Grein ist dabei, die mobilen Elemente des Machlanddamms aufzubauen. Mehr dazu in Kürze.