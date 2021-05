PABNEUKIRCHEN, MÖNCHDORF. Völlig unerwartet starb Emil Haderer sen. im 72. Lebensjahr. Sein Leben galt seiner Familie und seiner geliebten Musik. Der ehemalige Gemeindebeamte zeichnete sich durch seine ruhige Art, Bescheidenheit und durch sein großes musikalisches Können aus.

Emil Haderer wurde am 25. Februar 1950 als fünftes von sechs Kindern des Landwirtes Ämilian Haderer und dessen Ehefrau Maria in Mönchwald 8, Grubergut, Mönchdorf, Gemeinde Königswiesen geboren. Sein Vater ist 1955 sehr früh an einer Lungenkrankheit verstorben. Nach der Pflichtschule arbeitete Emil Haderer zwei Jahre am elterlichen Hof, bevor er eine Lehre bei der Bäckerei Atteneder, Mönchdorf, mit der Gesellenprüfung absolvierte. Schon in frühen Jahren erlernte Emil Haderer Violine in Bad Zell und Tenorhorn im Selbststudium. 1975 war die Hochzeit mit Hermelinde Johanna Lindner. Danach wurde der Wohnsitz nach Pabneukirchen verlegt.

25 Jahre Kapellmeister

Emil Haderer war 19 Jahre Kapellmeister des Musikvereins Pabneukirchen. Es gab da viele Auszeichnungen bei Marsch- und Konzertwertungen. Davor war er sechs Jahre Kapellmeister des Musikvereins Mönchdorf. Emil Haderer war begeisterter Tanzmusiker oft bis in die Morgenstunden mit den Gruppen „Die lustigen Freunde“ und „Mönchdorfer Buam“. In den 80er und 90er Jahren hat er fast alle Hochzeiten und Bälle der Region musikalisch umrahmt. Bis hin zum Kinderfasching, der gerne für die Musiker bis zum Abend ausgedehnt wurde. Besonders musikalisch geprägt hat Emil Haderer seine Zeit bei der Militärmusik OÖ bei Militärkapellmeister Rudolf Zemann. Er war sein großer Mentor und dirigentisches Vorbild.

Muisikalisches Erbe

Stolz war der Verstorbene auf seine Söhne Franz, Erwin und Emil wegen ihrer musikalischen Erfolge als Militärmusiker, Kapellmeister, Soloposaunisten oder bei verschiedensten Musikgruppen. Außerdem hörte der Verstorbene liebend gern seinen Enkelkindern beim Musizieren zu. Arien- und Weisenblasen mit seinem Bruder Michl und seinen Söhnen bei verschiedensten Arienbläserveranstaltungen gaben Emil Haderer sehr viel.

Familienmensch

Als begeisterter Brettspieler und Kartenspieler lernte Emil seinen Enkerln noch im vergangenen Winter das Kartenspiel Königrufen. Neben der Musik war sein zweitgrößtes Hobby die Ausflüge mit seiner Familie, seinen Geschwistern und Schwägerinnen. Dabei gab es einen musikalischen Unterhalter: Emil Haderer.



Auszeichnungen:

Blasmusikehrenzeichen in Gold

Ehrenmedaille der Marktgemeinde Pabneukirchen in Gold

Verdienstkreuz des österr. Blasmusikverbandes in Gold

Ernennung zum Ehrenkapellmeister des MV Pabneukirchen

6 Jahre Kapellmeister des Musikvereins Mönchdorf

19 Jahre Kapellmeister des Musikvereins Pabneukirchen

Musik Ensembles: Mönchdorfer Buam, Die lustigen Freunde, Tanzlmusi Pabneukirchen, Musikverein Mönchdorf, Musikverein Pabneukirchen