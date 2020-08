PABNEUKIRCHEN, ST. THOMAS/BLASENSTEIN. Mit Beginn des neuen Schuljahres ist Direktorin Doris Kurus Leiterin von drei Schulen: Neuen Technik Mittelschule Pabneukirchen, Volksschule St. Thomas am Blasenstein und Volksschule Pabneukirchen. Mit Ende August geht Karin Schmutz, Direktorin an der VS Pabneukirchen, in Pension.

Die Zusammenarbeit mit den „Zubringer-Volksschulen“ St. Thomas und Pabneukirchen für Doris Kurus seeit Beginn der Leitung der NMS Pabneukirchen immer ein wichtiges Thema und wurde auch immer gelebt. Jetzt liegt die Verantwortung dieser drei Schulen in einer Hand. Darin sieht Doris Kurus viele Vorteile: Schneller und direkter Informationsaustausch, Nahtstellengespräche, gemeinsame pädagogische Konferenzen, gemeinsame schulübergreifende Fortbildungen.



Kind im Mittelpunkt - Probleme lösen

Überaus wichtig für Direktorin Doris Kurus ist in der Volksschule und in der Neuen Mittelschule die Entwicklung jedes einzelnen Kindes. Doris Kurus: „In meinen Augen kann man in unserem Schulsystem viele Merkmale von Märchen wiederfinden. Die Schule ist mystisch für viele Außenstehende. Es gibt Probleme, Aufgaben, die gelöst werden müssen. Im Märchen befreit der Ritter eine Prinzessin. Auch in der Schule gibt es böse und gute Dinge wie Mobbing, Angst, aber auch Gemeinschaft, Freude. In der Märchenwelt stellt man sich den Dingen und Problemen. Man versucht sie zu lösen, auch wenn es am Anfang aussichtslos erscheint. Ich finde, dass man in der Schule wieder lernen muss, Probleme anzugehen, statt diese wegzuschieben. Wir können doch nichts machen, sind Gefangene im System sind oft genug Aussagen, die man bei Diskussionen hört. Aber meine Überzeugung ist, Probleme sind dazu da, dass man sie löst!“