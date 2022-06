Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Perg wurde eine 17-Jährige verletzt und ins Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht.



PERG. Ein Unfall auf einer Kreuzung in Perg forderte gestern eine verletzte Beifahrerin. Der Fahrer, ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, war mit seinem Pkw am 24. Juni gegen 21.50 Uhr gemeinsam mit einer 17-Jährigen aus dem Bezirk Perg auf der Waidhoferstraße im Stadtgebiet von Perg Richtung Machlandstraße unterwegs.

Kollision auf Kreuzung

Als er die Kreuzung Machlandstraße/Waidhoferstraße geradeaus Richtung Heustraße überqueren wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Pkw einer 32-Jährigen aus dem Bezirk Perg. Dabei wurde die 17-jährige Beifahrerin des 19-Jährigen unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht.