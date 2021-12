Zu einem Küchenbrand kam es Montagnachmittag, 20. Dezember, in St. Georgen an der Gusen.

ST. GEORGEN AN DER GUSEN. Gegen 13 Uhr bemerkte eine 80-jährige Hausbesitzerin Rauch aus der Küche und verständigte sofort die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Polizei drang starker Rauch aus dem Kamin sowie aus der Haustüre. Die FF St. Georgen an der Gusen betrat das Haus mit Atemschutz und konnte den Brand in der Küche rasch löschen. Die Feuerwehr teilte mit, dass eine Herdplatte eingeschaltet gewesen war und sich in diesem Bereich der Brand auf den Dunstabzug und die Hängekästen ausgebreitet habe. Im Bereich des Herdes konnten verkohlte bzw. angebrannte Speisen festgestellt werden. Die Feuerwehr beförderte das Brandgut aus dem Haus und löschte es draußen vollständig ab. Die 80-Jährige blieb unverletzt. Der durch den Brand entstandene Schaden ist derzeit noch unbekannt.