GREIN, PABNEUKIRCHEN. Die BezirksRundschau und das Rote Kreuz rufen gemeinsam 42 Tage lang Freiwillige auf, ihr kostbares Blut zu spenden. Jetzt konnte im Rot-Kreuz-Haus in Grein Blut gespendet werden. Mit dabei zehn Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Grein. Organisiert hat das Kommandant-Stellvertreter Martin Langeder. „Wir sind von der Gemeinde, von Harald Wahlmüller, aufmerksam gemacht worden, da mitzumachen. Es war für mich dann selbstverständlich, Blut zu spenden und Kammeraden zu motivieren mitzumachen. Leider sind einige Kammeraden erkrankt und konnten nicht mitkommen."

Feuerwehrfrau Johanna Schinnerl zur BezirksRundschau: Ich spende heute zum ersten Mal Blut. Es ist alles gut gegangen. Ich werde auch in Zukunft Blut für diese gute Sache spenden.“ Danke auch den Rot-Kreuz Mitarbeitern vor Ort für die Untersützung dieser Aktion.



PABNEUKIRCHREN

Am 23. März macht der Blutspende-Marathon in Pabneukirchen Station. Blut kann von 15.30 bis 20.30 Uhr im Pfarrzentrum gespendet werden.

OÖ. Blut ist nur 42 Tage haltbar und kann nicht künstlich hergestellt werden: Deshalb veranstaltet die BezirksRundschau in Kooperation mit dem Roten Kreuz OÖ derzeit den Blutspende-Marathon

Blutkonserve ist 42 Tage lang haltbar

Netter Bonus: Wenn die eigene Blutspende zum Wohle eines Patienten verwendet wurde, erhält der Spender eine Benachrichtigung via SMS. Was alle Spender zugesandt bekommen: Das Ergebnis ihrer Blutanalyse mit detaillierten Werten. Sozusagen ist das Blutspenden jedes Mal ein kleiner Gesundheitscheck.

Eine Blutkonserve ist 42 Tage lang haltbar.

Das Rote Kreuz plant die Spendenaktionen vorausschauend, damit es nur zu einem minimalen Verwurf kommt. Dank freiwilliger Spender ist die Versorgung mit Bluttransfusionen täglich zu 100 Prozent gewährleistet.

Zur Sache

Mehr als 50.000 Blutkonserven werden jährlich für kranke und verletzte Menschen in Oberösterreich benötigt. Gesunde Menschen ab 18 Jahren kommen als Spender infrage. Nach Impfungen, Tätowierungen und Aufenthalten in bestimmten Ländern darf für einen gewissen Zeitraum kein Blut gespendet werden. Wer Fragen zur Blutspende hat oder unsicher ist, ob er geeignet ist, kann sich unter der Hotline des Roten Kreuzes 0800/190 190 beraten lassen.

18.03.20, 15:30 - 20:30: Pfarrsaal, Pabneukirchen

18.03.20, 15:30 - 20:30: Rotkreuz-Haus, Perg

19.03.20, 15:30 - 20:30: Rotkreuz-Haus, Perg