Die Feuerwehr Langenstein ist noch schlagkräftiger mit ihrem neuen, modernen Tanklöschfahrzeug mit 4.000 Liter Löschwasser an Bord.

LANGENSTEIN. Die Feuerwehr Langenstein ist für Einsätze aller Art nun noch besser gerüstet als bisher. Das neue Einsatzfahrzeug, das Ende Juni offiziell der Feuerwehr übergeben wurde, erhöht die Schlagkraft deutlich. Da das alte Tanklöschfahrzeug (TLFA 2000) knapp 30 Jahre auf dem Buckel hat, wurde bereits 2015 der Beschluss gefasst, ein neues Tanklöschfahrzeug anzukaufen. Viele Stunden wurden von Gerätewart Stefan Dalpiaz und seinem Team in die Planung investiert. Es entstand ein Konzept für ein individuelles und einzigartiges Löschfahrzeug, welches genau den topografischen Anforderungen des Gemeindegebietes Langenstein entspricht. Das Fahrzeug wurde Ende Juni von der Firma Rosenbauer ausgeliefert. Die eigentlich für heuer geplante Fahrzeugsegnung findet gemeinsam mit dem Abschnitts- Feuerwehrbewerb im Juli 2021 statt.

Brände mit neuem Tanklöschfahrzeug rasch bekämpfen



Mit dem TLF-A 4000 – ein Tanklöschfahrzeug mit Allrad und 4.000 Liter Löschwasserbehälter – verfügt die Feuerwehr Langenstein über die Möglichkeit, Brände in der Erstphase rasch und autark zu bekämpfen. Innerhalb weniger Minuten kann Wasser über verschiedenste Wege – je nach Art des Brandes – gezielt auf den Brandherd abgegeben werden. Die für einen Brandeinsatz ebenfalls oft notwendigen Zusatzgeräte wie Hochleistungslüfter, unterschiedlichste Strahlrohre, eine Straßen-Waschanlage und Schaummittel stehen genauso wie drei Atemschutzgeräte jederzeit im neuen Fahrzeug bereit.

In den vergangenen Wochen wurden intensive Schulungen der Mitglieder am neuen Tanklöschfahrzeug durchgeführt, um für zukünftige Einsätze gerüstet zu sein.