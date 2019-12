WALDHAUSEN. „Als Kaufmann muss ich mich natürlich nach den Wünschen der Kunden richten. Immer mehr Kunden haben ein naturbelassenes Waschmittel nachgefragt. Ich wurde bald fündig. Jetzt gibt es in meinem Geschäft ein flüssiges Waschmittel zum ‚selber abzapfen‘. Es wird sehr nachgefragt. Nicht nur umweltbewusste Konsumenten, auch Allergiker schwöre auf dieses Naturprodukt“, erzählt Erhard Meindl in seinem Unimarkt, in dem immer mehr regionale Produkte zu finden sind. Die Flüssigseife auf Basis einer Kernseife wird in der Seifensiederei der Kloster-Schul-Werkstätten Schönbach im Waldviertel hergestellt.

Ganz einfach kommt man zu seinem flüssigen Waschmittel in Unimarkt Meindl in Walsdhausen: Eigene Flasche darunter halten, Flasche abfüllen, fertig. Verrechnet wird nach ¼ Liter. Ein Messbecher steht zur Verfügung.

Das Besondere an diesem flüssigen Waschmittel: Es wird verzichtet auf den Zusatz von Paraffinen, Erdölprodukten, Konservierungsmittel, Bleichmittel und die Verwendung von synthetischen Duftstoffen. Und wer einen Duft in der Wäsche haben möchte, der kann dem flüssigen Waschmittel ein paar Tropfen eines ätherischen Öls beimischen.