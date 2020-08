FrauenBerufsZentrum Perg mit neuem Standort

Seit 2012 begleitet das FrauenBerufsZentrum Perg im Auftrag des AMS Frauen bei beruflicher Veränderung. Angeboten werden Kurse, Information, Beratung und Hilfe bei Karriereplanung und Job-Suche. Bereits mehr als 600 Teilnehmerinnen, im Alter zwischen 22 und 56 Jahren nutzten das FrauenBerufsZentrum Perg für ihre Karriere-Entwicklung.

2018 wurde das Angebot mit dem Frauen-Job-Treff ergänzt. Hier können sich Frauen auch ohne AMS-Vormerkung beraten lassen und die Infrastruktur für Jobsuche und Bewerbung nutzen. Seit 2019 werden zusätzlich Frauen-Programmier-Treffs abgehalten, mit dem Ziel spezifisch über Job-Chancen im IT-Bereich zu informieren und digitales Know-How zu vermitteln.

Garage zur Karriereschmiede umgebaut

Das erweiterte Angebot erforderte schließlich auch mehr Raum. Die Standortsuche war nicht einfach: großer, heller Seminarraum mit Büro und Nebenräumen in zentraler Lage, Dauerparkplätze, gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und Barrierefreiheit vom Eingang bis zum WC - bei schmalem Budget. In einem ehemaligen Gargagenkomplex in der Gartenstraße 5 konnten diese Anforderungen durch einen Umbau unter einen Hut gebracht werden. In unmittelbarer AMS-Nähe ist ein neues, modernes FrauenBerufsZentrum entstanden, das mit 1. Juli bezogen werden konnte.

Information und Beratung kostenlos

Frauen, die berufliche Veränderungen planen, bietet das Job-Treff jeden Mittwoch kostenlos Information und Beratung. Anmeldung: 0650 470 55 11.

FrauenBerufsZentrum Perg Gartenstr. 5, 4320 Perg