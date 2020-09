3380g schwer, 51cm groß und mit viel Energie unterwegs: Die kleine Katharina Wiesinger hatte es besonders eilig, das Licht der Welt zu erblicken. Die temperamentvolle Neo-Katsdorferin wollte unbedingt schon einen ersten Eindruck ihres künftigen Zuhauses gewinnen und sorgte so für ziemlichen Stress bei drei Sanitäterinnen vom Roten Kreuz St. Georgen/Gusen. Also insgesamt fünf starke Frauen, die diese Nacht ganz besonders erlebten.

KATSDORF. Als Sandra Wiesinger aus dem Weiler Greinsberg mitten in der Nacht des 4. September genau am errechneten Zeitpunkt die Wehen zu ihrem dritten Kind verspürte, rechneten weder sie noch ihre Partner Michael Scheuchenegger damit, dass die Geburt dieses Mal ganz anders als bei ihren beiden Söhnen, aktuell drei und eineinhalb Jahre alt, verlaufen würde. Noch während der Anfahrt des Rettungswagens aus St. Georgen/Gusen, dessen Team die werdende Mutter abholen und zur Geburt ins Linzer Keplerklinikum transportieren sollte, setzten plötzlich die Presswehen ein. "Es ging auf einmal alles wahnsinnig schnell - aber zum Glück aber problemlos. Unsere Katharina erblickte unmittelbar beim Eintreffen der drei Sanitäterinnen das Licht der Welt" erzählt der stolze Vater Michael Scheuchenegger, der gemeinsam mit seiner Mutter seiner Frau beistand.

Geburt noch im Haus

Das Sanitäterinnentrio übernahm nun die Geburtshelferaufgaben im fliegenden Wechsel. Eine ungeplant herausfordernde Premiere für das junge Rotkreuzteam. "Katharina war soeben geboren, aber noch nicht abgenabelt und medizinisch gecheckt, auch die Plazenta fehlte noch. Das alles haben wir nun übernommen, aber wir hatten perfekte Ersthelfer", streuen die drei Helferinnen Papa und Oma der neuen Erdenbürgerin Rosen. Michael Scheuchenegger schnitt dann auch höchstpersönlich die Nabelschnur seiner Tochter durch. Um 1 Uhr 51 kuschelte sich die kleine Katharina schließlich friedlich in die Arme ihrer Mutter. Dem kurz danach eingetroffenen Notarztteam aus Perg, Dr. Christof Mörtl und Michael Rockenschaub, blieb nach einem kurzen medizinischen Check bei Mutter und Kind nur mehr die angenehme Aufgabe, den glücklichen Eltern zu gratulieren und ihre ehrenamtlichen Kolleginnen für die mustergültige Versorgung zu loben. Zwar erwartete Professionalität, aber nicht selbstvertständlich. Denn als erfahrene Rotkreuz-Veteraninnen können zwei der drei Sanitäterinnen wahrlich nicht bezeichnet werden.

Jungsanitäterinnen zeigten Top-Kompetenz

Ganz im Gegenteil: Die 18-Jährige Alexandra Hanl aus Langenstein absolvierte mit dieser Fahrt ihren allerersten eigenverantwortlichen Einsatz als Berufsfindungspraktikantin auf der Ortsstelle St. Georgen. Die Schülerin am akademischen Gymnasium in Linz hatte erst im vergangenen Frühjahr ihre Sani-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sogar "noch frischer“ dabei ist Carina Hauser (20), ebenfalls aus Langenstein, die in der Sommerakademie im Bezirk Perg den Sanitätskurs absolviert und in dieser Nacht Praxisstunden sammelte. Geburtshilfe ist natürlich Ausbildungsbestandteil im Sanitätskurs, als Hebammenschülerin im ersten Jahr an der FH in Krems war Carina bei diesem speziellen Notfall aber natürlich eine besonders willkommene Expertin. "Ich war schon bei einigen Geburten dabei - aber improvisiert in einer Wohnung und ohne Backup von erfahrenen Kolleginnen und Ärzten im Spital ist das doch etwas ganz anderes. Eine sehr wertvolle Erfahrung für mich", freut sich die frischgebackene "Rotkreuz-Hebamme" über ihr gelungenes Debut. Einzig Einsatzlenkerin Melanie Neuling (32) aus St. Georgen, im Zivilberuf Bankangestellte, blickt trotz ihres ebenfalls noch jungen Alters bereits auf eine lange Sanikarriere an ihrer Heimatdienststelle zurück. Ginge sie noch in die Hauptschule, hätte sie wahrscheinlich ein dickes Plus eingetragen bekommen - der Opa der kleinen Katharina war ihr Physiklehrer. Sie brachte ihre Kolleginnen gemeinsam mit Mutter und Kind sicher auf die Geburtenstation des Linzer Keplerklinikums, wo die junge Familie am Freitagnachmittag Besuch von ihren Geburtshelferinnen bekam.

Frauenpower beim Roten Kreuz

Dass solche rein weiblichen Rotkreuzteams mittlerweile gerade im Bezirk Perg schon ein vertrauter Anblick sind, zeigt den erfreulichen Vormarsch engagierter kompetenter Frauen und Mädchen in der früher recht männerlastigen Welt der Einsatzkräfte. Beim Roten Kreuz haben sie mittlerweile zahlreiche Führungsaufgaben übernommen. Ganz selbstverständlich bewähren sich auch schon junge weibliche Twens als durchsetzungskräftige, aber charmante Gruppen- und Zugskommandantinnen, sitzen als Offizierinnen in den Einsatzstäben oder fungieren mit ihrem Einfühlungsvermögen als ideale "Schutzengel" und Praxisanleiterinnen für neue Kollegen.