PERG. Beim Autohaus Ortner hätte am 13. und 14. März die Frühlings-Autoschau stattfinden sollen - die Veranstaltung wurde nun auf unbestimmte Zeit verschoben. "Das Coronavirus scheint sich immer weiter zu verbreiten. Der Schutz und die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Gäste steht an oberster Stelle", begründet das Autohaus auf seiner Facebook-Seite den Schritt.

Im Zuge der Autoschau in Perg am 14. März hätte der Lions-Flohmarkt über die Bühne gehen sollen - dieser findet ebenfalls nicht statt. "Auch dem Lionsclub Perg ist der Schutz und die Gesundheit unserer Flohmarktbesucher ein hohes Anliegen. Daher verschieben wir unseren 50. Lions-Flohmarkt auf unbestimmte Zeit. Wir freuen uns dann umso mehr, wenn wir dann wiederum großen Besucherandrang haben", sagt Flohmarkt-Koordinator Heinrich Hochstöger.

Auch zwei weitere Veranstaltungen des Autohauses Ortners sind "auf unbestimmte Zeit verschoben": Die Autoschau in Langenstein mit großem Ostermarkt (20. und 21. März) sowie die Autoschau in Wartberg ob der Aist (17. und 18. April.).

Gestern wurde in Oberösterreich der erste Coronavirus-Fall bekannt - betroffen ist ein Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung - siehe Bericht.