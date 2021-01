RIED/RIEDMARK. Ein Bauernladen im Ort? Selbstbedienungsformate? Lebensmittelkisterl oder Ähnliches? Die Ortsbauernschaft Ried/Riedmark ist auf der Suche nach einer Vermarktungs-Plattform.



Kundenwunsch

Immer mehr Rieder wünschen sich bäuerliche Produkte. Sie wollen wissen, woher die Erzeugnisse kommen und regional kaufen. Daher hat sich die Ortsbauernschaft Ried/Riedmark zum Ziel gesetzt, eine gemeinsame Vermarktung aller im Ort erzeugten landwirtschaftlichen Produkte voranzutreiben. „Wir möchten es dem Konsumenten erleichtern, die Waren zu beziehen. Eine gemeinsame Vermarktung oder Vermarktungsplattform bringt aber auch Vorteile für die Erzeuger. Wir stehen geschlossen hinter dieser Idee. Das ist Basis für eine erfolgreiche Umsetzung“, sagt Johann Diwold jun., Bauernbund-Kandidat für den Ortsbauernausschuss.

„Es gibt in Ried eine Vielfalt an bäuerlichen Anbietern und damit regionalen Erzeugnissen. Direkte Abholung, Vorbestellung oder der Einkauf lediglich zu bestimmten Öffnungszeiten ist für interessierte Konsumenten manchmal schwierig oder mit Hürden verbunden. Deswegen erarbeiten wir jetzt ein Konzept, um für alle Beteiligten einen Mehrwert zu bieten. Zielsetzung ist eine Win-Win- Situation, sowohl für die Produzenten, als auch für die Konsumenten“, meint Ortsbäuerin Romana Peterseil.

„Derzeit informieren wir uns über bereits erfolgreich umgesetzte Projekte und werden uns, sobald es die Corona-Situation zulässt, mit interessierten Personen an einen Tisch setzen. Ziel ist ein auf die Bedürfnisse abgestimmtes Angebot. Bauernladen im Ort, Selbstbedienungsformate, Lebensmittelkisterl oder Ähnliches stehen in Überlegung“, so Ortsbäuerin-Stellvertreterin Christa Aichinger.

Christoph Mayrhofer, Bauernbund-Obmann Stellvertreter: „Wir möchten mit einer noch zu findenden Vermarktungs-Plattform sowohl unsere hochwertigen Produkte anbieten und einen Beitrag zur Wertschätzung und Wertschöpfung für die regionalen Betriebe leisten. Wir freuen uns auf Vorschläge von Konsumenten und Anbietern.“

Interessierte Anbieter können sich an Romana Peterseil wenden: 0676/8141 9926.