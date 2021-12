Die Natur soll hier Platz haben, der Garten als Erholungsort dienen.

GREIN. Sarah Kamleitner, Martin Saminger, Melanie und David Janz gaben bei der Gemeinderats-Sitzung am 16. Dezember einen Einblick in das geplante Projekt Stadtgarten. Das Team des Vereins "Stadt-Land-Fluss-KollektivKultUrsprung“ hat sich Gedanken über die Nutzung eines Grundstücks in der Nähe der östlichen Ortseinfahrt gemacht. Eine dortige Fläche soll gepachtet und zum Verweilgarten für die Allgemeinheit werden.

Was konkret geplant ist

Mehrmals gefallen ist das Wort Biodiversität, eine Vielfalt an Pflanzen und Insekten soll hier einen Lebensraum finden. Durch bestimmte Pflanzen und Nischen soll trotz der Nähe zur B3 eine Ruheoase geschaffen werden. Kunst im öffentlichen Raum, ein Pflanzen-Lernort, ein Outdoor-Platz für kleinere Veranstaltungen sind genannte Ideen. Konkret sieht der jetzige Entwurf mehrere Zugänge zu dem dann mit Zaun abgegrenzten kleinen Park vor. Eine Feuerstelle mit Sitzgelegenheiten sowie eine Holzbühne um einen Nussbaum könnten kommen. Eine Beleuchtung am Abend soll Atmosphäre schaffen. Der Bereich zum angrenzenden Parkplatz soll mit Obsthecken abgegrenzt werden. Eine Verbindung ist zu einer geplanten Zillen-Anlagestelle und einem Stand-Up-Paddle-Platz vorgesehen – diese betreffen aber ein anderes Projekt.

"Mehrwert für Allgemeinheit" – Helfer sind gefragt

Die Initiatoren versprechen sich eine "Bereicherung und einen Mehrwert für die Allgemeinheit". Es gehe um einen Platz, "an dem es keinen Konsumzwang gibt". Der Stadtgarten soll auch ein verbindender Faktor zwischen Kai und Schwallenburg sein. Der erste größere Eingriff wäre das Legen einer Steinmauer. Als Betreiber würde der Verein fungieren, die Finanzierung und Haftung über die Gemeinde laufen. Eine Kooperation mit Vereinen, Schulen, Lebenshilfe und mehr ist angedacht. Auch Interessierte können sich an der Entstehung gerne beteiligen.

Positive Rückmeldungen vom Gemeinderat

"Ich finde es ist eine ganz tolle Geschichte", sagte Bürgermeister Rainer Barth (VP). Man sei bereits einen Schritt weiter als bei der Idee, weil vom Verein "viel Know-how und Gestaltungswille da ist". Finanziell sieht er das Projekt "in einer Dimension, die man bewältigen kann". Er dachte über Sponsoren und ein kleines Leader-Projekt nach. Stadträtin Fabiola Gattringer (SP) findet einen Raum ohne Konsumzwang gerade in Zeiten wie diesen wichtig. Mögliche Unterstützer könnten eventuell das Jugendzentrum und in kleinem Rahmen die Gesunde Gemeinde sein.

Junger, engagierter Verein

Der Verein "Stadt-Land-Fluss-KollektivKultUrsprung" wurde 2018 gegründet und versteht sich als unparteiisch. Neben kulturellen Dingen wurden Aktivitäten wie ein Sesselpicknick, Büchertausch im Kino, Weihnachtssingen für das Seniorium, Sammelaktionen für Hilfsprojekte und mehr umgesetzt.

