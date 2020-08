GREIN. In der intensivsten Corona-Zeit haben sich Jugendliche aus dem Jugendzentrum Grein spontan auf die Initiative von Bürgermeister Rainer Barth als Lebensmittellieferanten angeboten. Hilfsbedürftigen Menschen wurden Lebensmittel nach Hause geliefert. Gemeinsam mit dem Stadt-Spar Grein wurden Pakete vorbereitet und auf Bestellung zugestellt. Als kleines Dankeschön für ihren Einsatz für die Mitmenschen in Not wurden die Jugendlichen vom Jugendzentrum Grein von Bürgermeister Rainer Barth und dem Stadt-Spar Grein zu einem Grillfest eingeladen. „Die Jugendlichen haben ohne zu zögern geholfen, die Grillfeier soll ein kleines Dankeschön dafür sein“, sind sich die Spar-Mitarbeiterinnen und Rainer Barth einig.“ “Grillmeister und Jugendzentrumsleiter Johann Aichinger war für die kulinarischen Genüsse verantwortlich und sichtlich stolz auf seine Jugendlichen.