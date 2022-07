140 Feuerwehrkräfte waren heute Nachmittag bei einem Dachstuhlbrand in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Baumgartenberg im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

PERG. In Au in der Gemeinde Baumgartenberg ist es heute, 2. Juli, zu einem Brand gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde kurz nach 14 Uhr nach Au. Zuerst ging es um einen Zimmerbrand. Ein Atemschutztrupp rückte ins Brandobjekt vor, um den Brand im Inneren zu bekämpfen. Doch der Brand hatte sich bereits ausgeweitet. Das betroffene Zimmer stand in Vollbrand und die Flammen hatten auch auf den Dachstuhl übergegriffen.

Zehn Feuerwehren angefordert

Weitere zehn Feuerwehren wurden zur Unterstützung nachgefordert. Drei Atemschutztrupps haben den Brand im Inneren bekämpft. Mittels Teleskopmastbühne wurde die Dachhaut von oben gekühlt und das Wärmebild der Drohne half der Einsatzleitung, die Hotspots zu finden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Dachhaut geöffnet, um an die letzten Glutnester zu gelangen und auch diese abzulöschen. Insgesamt waren 140 Feuerwehrkräfte im Einsatz.