PABNEUKIRCHEN. Einen riesigen Andrang gab es vor dem Gemeindehaus beim Besuch des Osterhasen im rosa Cabrio. Oder anders gesagt: Einen „Staatsempfang“ gab es am Karfreitag kurz nach Mittag für den Osterhasen in Pabneukirchen. Neben vielen Kindern und Eltern sowie Großeltern konnte auch Bürgermeistern Barbara Payreder den Osterhasen begrüßen. Josef Irsiegler aus Perg als Osterhase verkleidet verteilte mit Geschäftsstellenleiter Friedrich Huber Süßes und Ostereier. Viele Eltern machten zur Erinnerung Bilder mit ihren Kindern und dem Osterhasen. Es kommt ja nicht jedes Jahr ein Osterhase, sprich Josef Irrsiegler, mit seinem rosa Cabrio nach Pabneukirchen. "Danke Josef Irsiegler und der BezirksRundschau Perg für diese Aktion. Danke allen Pabneukirchnerinnen und Pabneukirchnern, die so zahlreich abgestimmt haben, damit der Osterhase nach Pabneukirchen gekommen ist", sagt Bürgermeisterin Barbara Payreder.