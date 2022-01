Aufgrund des Verdachtes, er habe einen PCR-Gurgeltest gefälscht, wurden gegen einen 28-Jährigen aus dem Bezirk Perg Ermittlungen eingeleitet.

PERG. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft die Sicherstellung der durchgeführten positiven Gurgeltestprobe und der negativen PCR-Nachtestung an. Am 13. Jänner 2022 wurde der 28-Jährige auf der Polizeiinspektion Perg einvernommen. Der Mann war geständig, eine fremde positive Speichelprobe zur PCR-Testung eingereicht zu haben, um so an ein Genesungszertifikat zu gelangen. Er habe die positive Probe von einer ihm unbekannten männlichen Person, die er in Linz kennengelernt habe, erhalten. Er gab an, dass das Angebot, ein Genesungszertifikat zu haben, verlockend war und ihm das alltägliche Leben erleichtern würde.