Lange war das Heimathaus covidbedingt geschlossen. Hinter den Kulissen werkeln aber die Aktiven - bislang oft notgedrungen alleine oder zu zweit, geimpft und getestet langsam wieder als Team - schon intensiv daran, bei der nun anstehenden Wiedereröffnung eine neue Sonderausstellung präsentieren zu können. Am 6. Juni ist es so weit: Markante St. Georgener Gebäude und Einrichtungen und die damit verbundenen Menschen werden aus damaliger und heutiger Sicht in Szene gesetzt.



ST.GEORGEN/GUSEN. Im Wesentlichen deckt die Ausstellung alle wichtigen öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde ab: Kirche, Gemeindeamt, die Schulen, Einsatzorganisationen, Freibad und Post. Auf Fotos ist ihre Entwicklung über oft mehrere Stationen verfolgbar. Zu den Bildern kommen jeweils passende historische Exponate, die typisch für die jeweilige Einrichtung waren. Von der "Holzhammer-Pädagogik" des Struwwelpeters" in der Volksschule über spannende Exponate, anhand derer in der Hauptschule einst Naturkunde vermittelt wurde bis zur buntbemalten "Quetschn" aus der Musikschule sind beispielsweise Lehrmittel zu bestaunen.

Spannende Zeitreise, originelle Schaustücke

Aber auch alte Ausrüstung aus dem scheunenartigen ersten Feuerwehrhaus im Ort, Reminiszenzen der weithin bekannten "St. Georgener Badeanstalt" in der Zwischenkriegszeit oder Einblicke in die einst mehr als rustikalen Arbeitsbedingungen von Beamten, Postlern, Polizisten und Sanis gibt es zu entdecken. "Unser Bürgermeister würde sich heute schön bedanken, müsste er sich seine Gemeindestube mit einer Tischlerwerkstatt und einem Gemischtwarenladen teilen. Damals war es aber fast selbstverständlich, dass im Wohnhaus des Ortschefs auch das Gemeindeamt angesiedelt war", schmunzeln die Ausstellungsgestalter Erhard Wansch, Franz Walzer, Peter Vogtenhuber, Gernot Halmdienst und das Lehrerehepaar Renate und Reinhard Dekum beim Vorabbesuch der Bezirksrundschau.

Jeden ersten Sonntag im Monat geöffnet

Bedingt durch die Covid-Vorgaben ist leider keine offizielle Eröffnung der Sonderausstellung im größeren Rahmen möglich. Es bietet sich aber die Gelegenheit, ab 6. Juni bis 7. November an jedem ersten Sonntag im Monat (ausgenommen August) die Ausstellung und natürlich auch alle übrigen hochinteressanten Exponate im Heimathaus St. Georgen zu besichtigen. Zu sehen sind etwa das interaktive Modell der Stollenanlage Bergkristall oder unzählige einzigartige Sammelstücke, die von Urzeitfunden bis in die jüngere Vergangenheit das Leben in und um St. Georgen illustrieren.

Heimathaus-Öffnungszeiten 2021:

Sonntag 6. Juni, 4. Juli, 5. September, 3. Oktober und 7.November, jeweils 9 - 12 und 14 - 17 Uhr. Gruppen können außerdem mit Peter Vogtenhuber (0680 1539 109), Franz Walzer (0664 7349 8805) oder Familie Buchner (0680 2404556) individuelle Besichtigungstermine vereinbaren. Für den Ausstellungsbesuch gelten die jeweils aktuellen Covid-Corschriften.