GREIN, WIEN. Acht österreichische Kinos wurden erstmals vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) für ihre Verdienste mit dem“ Österreichischen Kinopreis 2021“ ausgezeichnet. Das Stadtkino Grein mit Betreiber Horst Rohrstorfer erhielt aus den Händen von Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer den Anerkennungspreis für Einsaal-Kinos für besonders verdienstvolle und engagierte Zielgruppenarbeit. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert.

Staatssekretärin Andrea Mayer in ihrer Laudatio im Urania-Kino: „Das Kino ist während der Pandemie für viele Menschen zu einem Sehnsuchtsort geworden. Gerade auch deswegen wollen wir mit diesen ersten Österreichischen Kinopreisen die Arbeit der Kinobetreiber anerkennen. Sie sind es, die mit ihrem Engagement dafür sorgen, dass Kinos nicht nur wichtige kulturelle Treffpunkte sind, sondern als soziale Orte eine große gesellschaftliche Bedeutung haben.“

Laudatio Stadtkino Grein

In der Laudatio heißt es über das Stadtkino Grein: Ein Kino, das sich in Oberösterreich als Programmkino mit einem klugen Mix aus Klassikern, zum Teil in Originalversion, Kinder- und Jugendfilmen und Stummfilmen mit Musikbegleitung etabliert hat. Als Einpersonen-Betrieb setzt es immer wieder auf originelles Marketing, nützt die Möglichkeiten zu regionaler Vernetzung mit den Lichtspielen Lenzing und dem Kino Freistadt.

Seit Anfang 2003 betreibt Rohrstorfer das Stadtkino Grein. Die Besucher sind größtenteils Stammgäste. Viele davon aus dem angrenzenden Niederösterreich. „Ins Kino bin ich immer schon gerne und oft gegangen. Aber ein eigenes Kino zu betreiben, wäre mir nie eingefallen“, verriet der gelernte Behindertenpädagoge vor Jahren der BezirksRundschau. Als der damalige Betreiber Herbert Scharrer in Pension ging, meinten die Verantwortlichen des Kulturvereins: Zeig uns, wie man vorführt und wir suchen in der Zwischenzeit einen Nachfolger. „Dabei hat meine Begeisterung für das Kinowesen begonnen und ich habe es bis heute nicht bereut“, sagt Horst Rohrstorfer.

Waren in den ersten Jahren noch Hollywood-Blockbuster im Greiner Programm mit vereinzelten monatlichen Arthouse-Filmen,so hat Horst Rohrstorfer bald auf Programmkino, Kunst- und Kinder/Familien-Programm

umgestellt. Ein besondere Eigenschaft des Kinobetreibers: Er trifft den Geschmack seiner Besucher und hat immer ein freundliches Wort zu seinen Besuchern.