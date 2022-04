PABNEUKIRCHEN. Alles Theater heißt es wieder von Ende April bis Mitte Mai in Pabneukirchen. Premiere von „Hotel Mimosa“, eine Komödie von Pierre Chesnot, ist am Donnerstag, 28. April, 20 Uhr, im Pfarrzentrum Pabneukirchen. Veranstalter ist die Teatergruppe der Liedertafel 1887.

François, Christian Obermayr, ein fantasievoller Filmregisseur, verstrickt sich in dieser französischen Komödie in einem Lügengeflecht sondergleichen. Er reist in die Villa seiner Geliebten nach Südfrankreich. Seine Frau lässt er glauben, er logiere im „Hotel Mimosa“. Unglücklicherweise hat er wichtige Unterlagen zuhause vergessen und so beschließt seine Frau, ihm diese nachzubringen. Damit der Seitensprung nicht auffliegt, muss also kurzerhand das Hotelleben inszeniert werden.

Mitwirkende: Sandra Plaimer, Christian Obermayr, Sylvia Hochstöger, Otto Kloibhofer, Tobias Hochstöger, Roland Payreder , Edeltraud Palmetshofer, Monika Kastner, Josef Lumetsberger, Markus Leitner, Josef Luger. Regie Roland Binder, Technik Wolfgang Etzelsdorfer, Souffleuse Julia Kastenhofer, Bühnenbau: Philipp Riegler, Firma Riegler, Gesamtleitung Monika Kastner

Weitere Spieltermine: Freitag, 29. April, Freitag, 6. Mai, Samstag, 7. Mai, Donnerstag, 12. Mai, Freitag, 13. Mai und Samstag 14. Mai.

Karten: Zehn Euro. Bei allen Raibas in OÖ und Ö-Ticket. Altersempfehlung: ab 12 J.