PABNEUKIRCHEN. Der Haushalts-Voranschlag für 2022 sieht bei Einnahmen von 3,3 Millionen Euro und Ausgaben von 3,5 Millionen Euro ein Minus von 200.000 Euro vor. Zahlreiche Investitionen werden 2022 in Pabneukirchen getätigt. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 wurden elf Projekte gereiht. Realisiert werden 2022 davon bereits zehn Projekte.

Nach Jahrzehnten des Wartens dürfen sich die Gemeindearbeiter auf Sozialräume mit einer Dusche im Bauhof freuen. Dafür sind im Haushalt 130.000 Euro vorgesehen. 2009 wurde ein Container als Unterstand für die Mitarbeiter im Bauhof aufgestellt (im Bild rechts). Vorher gabs gar nix. Da sah man Bauhofmitarbeiter noch auf umgestürzten Kübeln sitzen.

Mittelfristige Finanzplanung

#Ankauf Böschungsmäher in Kooperation mit Dimbach: 68.350 Euro.

#Grundkauf für Altstoffsammelzentrum 175.500 Euro.

#Dachsanierung Schützenhaus: 50.000 Euro.

#Sanierung Fußball-Trainingsfeld: 55.000 Euro.

#Winterdienstgeräte: 60.000 Euro.

#Straßenbau 2022: 50.000 Euro.

#WEV Instandsetzungsprogramm Güterweg Marxer, Güterweg Ebersdorferhäuser: 70.000 Euro.

#Sozialräume für Bauhof: 130.000 Euro.

#Mauer- und Geländer-Sanierung bei Schule: 142 Euro.

#Wildbachverbauung Forstbach: 200.000 Euro.

Neubau Amtsgebäude: 1,7 Millionen Euro.



Berichte der Ausschüsse

Bauausschuss, Florian Kloibhofer, VP: Information Auflassung von GW Oberfellner und Grundverkauf und Auflassung öffentliches Gut Josef Pilz. Information Straßenbauprogramm, Baulandsicherungsvertrag Markt Süd, Sozialräume im Bauhof, diverse Umwidmungen. Amtshaussanierung ist eigener Punkt im Bauausschuss im Jänner.

Kulturausschuss, Josef Lumetsberger, VP: Geplant sind der Pabneukirchner Fasching am 27.2. 2022 und das Maibaumaufstellen am 1. Mai. 2022, Ferienpassaktion, Blumenschmuckaktion, Vereinsleitertreffen. Neu beleben wird Josef Lumetsberger das kulturelle Angebot im kommenden Sommer unter dem Motto „Kultursommer Pabneukirchen“ (möglicher Titel). Film, Theater, Musik usw. sind an verschiedenen Orten angesagt (Holzwelten, Freibad usw.) In den kommenden Jahren soll das Heimatbuch neu aufgelegt werden. Kommendes Jahr stehen Gemeindeehrungen am Programm. Vorschläge können am Gemeindeamt eingereicht werden.

Umweltausschuss, Gebhard Prandstätter, Liste: Kein Bericht, da noch keine Sitzung. Erste Sitzung 2022.



Sozial- und Familienausschuss, Manfred Nenning, VP: Bricht von Wohnungsvergaben, Sanierung und Vergrößerung des Spielplatzes bei der Kirche. Diese Aktion wurde noch unter Vorgänger Leopold Enengl, SPÖ, in Angriff genommen. Spielplatzeröffnung im Frühjahr 2022 geplant, Neugestaltung Jugendtaxi (App). Erste Hilfe Kurs für Senioren (für Hilfe bei Enkelkindern).



Wirtschaftsausschuss, Karl Holzweber: Informationen über den Breitbauausbau in der Gemeinde. Handyanbieter sucht Standort für Sendemast. Neuer Marktbrunnen könnte neuen Standort bekommen (beim neuen Gemeindeamt).

Prüfungsausschuss, Leopold Enengl, SPÖ: Geprüft wurde die Entwicklung der Kosten für Strom, Wasser, Kanal, Heizkosten, seit 2013 aller öffentl. Gebäude. Dabei muss gesagt werden, dass sich eine positive Entwicklung abzeichnete. Die Kläranlage wird mit Gas geheizt. Im Vergleich zur Nahwärme ist Gas ziemlich teuer.



Kanal

Erhöht wurde die Kanal-Mindest-Anschlussgebühr auf 3.565 Euro (+110 Euro). Die Grundgebühr wurde bei einem Verbrauch von 101 bis 250 Kubikmeter auf 66 Euro erhöht (+10 Euro). Wer darunter und darüber liegt: Es keine Erhöhung der bestehenden Grundgebühren. Die Kanalgebührt für 1 Kubikmeter Schmutzfracht kostet 4,11 +10% MwSt.



Abfall

Erhöht wurden die Grundgebühren und die mengenbezogenen Abfall-Gebühren um rund 4%.



Leader Region Perg-Strudengau

Pabneukirchen ist auch 2023 bis 2027 Mitglied dieser Region und Projekte in Pabneukirchen können somit Leader-Gelder erhalten.



Klima und Energie Modellregion Perg

Bürgermeisterin Barbara Payreder informierte darüber ausführlich. Der Gemeinderat fasste die Absichtserklärung, an dieser Modellregion teilzunehmen.