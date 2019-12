PABNEUKIRCHEN. 2019 musste die Feuerwehr Pabneukirchen zu 29 technischen Einsätzen und fünf Bränden ausrücken. Dabei wurden 471 freiwillige Stunden geleistet. Viel Zeit wurde in die Jugendarbeit, Leitung Rudolf Glinsner, investiert. Recht erfolgreich waren beim Jugend-Wissenstest Raphael Glinsner (Gold) sowie Florian Raab und Jonas Riboli (Silber). Das Jugendleistungsabzeichen in Gold absolvierte Philip Leinmüller. Grundlehrgang: Rene Steinkellner, Lisa Glinsner, Philip Leinmüller; Atemschutzlehrgang: Thomas Kastenhofer; Funklehrgang: Manuela Peneder, Philip Leinmüller, Kommandanten Weiterbildung: Josef Kastenhofer. Nach 550 Übungsstunden wurde die Branddienstleistungs-Prüfung in Bronze mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden. Neben den Einsatzstunden wurden für Übungen, Ausbildungen usw. 2.980 freiwillige Arbeitsstunden geleistet.

FF Riedersdorf

2019 wurde die FF Riedersdorf zu 32 technischen Einsätzen und zu zwei Bränden gerufen. Dabei waren die Feuerwehrleute 392 Stunden im Einsatz. 17 Feuerwehrleute nahmen am Erste Hilfe Kurs teil. Die Jugendgruppe, betreut von Sandra Frühwirt und Herbert Hochstöger, ist auf 18 Mitglieder angewachsen. Jugend-Wissenstest in Gold: Magdalena Haider, Silber: Tobias Brandstetter, Simon Haider, Roland Holzer. Höhepunkt im abgelaufenen Jahr war die Segnung des neuen KLF-A und des Garagenzubaus. Die FF Riedersdorf zählt derzeit 145 Mitglieder. Text-Quelle: Daheim in Pabneukirchen, Ausgabe 4/2019.