PABNEUKIRCHEN. Nicht nur Kinderaugen leuchteten. Der neu gestaltete und erweiterte Kinderspielplatz im ehemaligen Pfarrer-Garten wurde mit einem Spielplatz-Fest eröffnet. Klettern, schaukeln, rutschen, Ringlspiel, mit einer Seilbahn fahren, Wasserspiele und weitere Attrakltionen lassen nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Die schattigen Plätze locken auch zum Verweilen.

„Der Gemeinderat hat einstimmig die Erneuerung der Spielgeräte und die Erweiterung des Geländes beschlossen. Dankenswerter Weise wird uns das Gelände von der Pfarre zur Verfügung gestellt. Für die ersten Jahre übernimmt die Familie Schöfer die Bezahlung des Pachtzinses. Begonnen hat die Sanierung in der vergangenen Gemeinderatsperiode unter Familienausschussobmann Leopold Enengl (SPÖ). Von der Liste war Helmut Leonhartsberger immer tatkräftig dabei. Nun hat der Familienausschuss unter meiner Führung das Eröffnungsfest vorbereitet“, informiert Manfred Nenning, Vizebürgermeister und Obmann das Familienausschusses. Ohne Bauhofmitarbeiter geht auch am Spielplatz nichts. Sie haben noch den Zaun als Abgrenzung zum Friedhof aufgestellt. Das Schneiden der Hecken und das Mähen des Rasens ist ihre Aufgabe.

Auch Bürgermeisterin Barbara Payreder und Kulturausschuss-Obmann Josef Lumetsberger ließen es sich nicht nehmen, am Eröffnungsnachmittag mit dabei zu sein. "Dieser wunderschöne Kinderspielplatz nutzt das vorhandene Gelände. Bäume und Sträucher spenden Schatten. Damit haben wir in der Gemeinde eine weitere Attraktion wieder belebt. Mein Dank gilt allen, die mitgeholfen haben", sagt Bürgermeisterin Barbara Payreder.

Der Dank gilt:

Der Pfarre (Josef Rathmaier) für das Gelände.

Fam. Schöfer für die Übernahme des Pachtzinses in den nächsten Jahren.

Den Bauhofmitarbeitern für die laufende Pflege.

Leopold Enengl (SPÖ) für das Starten der Erweiterung.

Helmut Leonhartsberger und Mitgliedern der JVP Pabneukirchen für die Mithilfe bei der Neugestaltung des Geländes (Gemeinsam haben wir im Herbst 2021 den ehemaligen Pfarrer-Gemüsegarten von Unkraut und wilden Hecken befreit).

Und allen Mitgliedern des Familienausschusses aus allen Fraktionen bei der Mithilfe beim Spielplatzfest.