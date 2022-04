Am 8. April ereignete sich auf der L1438 im Gemeindegebiet von Waldhausen ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr an einem am Straßenrand abgestellten Fahrzeug vorbei und übersah einen entgegenkommenden Pkw. Die Polizei sucht jetzt den Fahrzeughalter des abgestellten Pkw.

PERG. Ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Perg fuhr am 8. April gegen 18.45 Uhr auf der L1438 Zieglerstraße von St. Nikola an der Donau kommend in Richtung Waldhausen im Strudengau. Zur selben Zeit fuhr ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Perg mit seinem Pkw in die Gegenrichtung. Am Beifahrersitz befand sich dessen 55-jährige Mutter.

Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Bei Straßenkilometer 1,745, Gemeindegebiet Waldhausen, wollte der 24-Jährige bei einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw, welcher vermutlich eine Panne hatte, links vorbeifahren und übersah dabei den ihm entgegenkommenden Pkw des 33-Jährigen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 33-Jährigen wurde ins Feld geschleudert, wo er zu stehen kam. Alle drei Personen wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landesklinikum Amstetten verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Polizei sucht Fahrzeughalter

Der bislang unbekannte Lenker des am Fahrbahnrand anhaltenden Pkw wird aufgefordert, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Grein unter 059133/4323 100 in Verbindung zu setzen.