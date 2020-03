Landjugend Wochenendseminar

Knapp 30 Funktionäre der Landjugend Ortsgruppen, sowie auch der Bezirksvorstand aus dem Bezirk Perg verbrachten gemeinsam ein lehrreiches sowie ein lustiges Wochenende am Ölerhof in Haag am Hausruck.

Am Samstagabend starteten wir mit den Vertretern der Landjugend Oberösterreich, welche uns das heurige Jahresthema „Jung und G’sund“ näherbrachten. Anschließend tauschten sich die Funktionäre über neueste Informationen aus den verschiedensten Ortsgruppen aus. Heuer wurde zum ersten Mal ein Wanderpokal welcher als Wanderlederhose dargestellt wird an die Ortsgruppe mit den meisten Teilnehmern verliehen. Gleich 3 Ortsgruppen rangen um den ersten Platz. Ried/Riedmark, Mitterkirchen und Saxen spielten sich bei einigen lustigen Spielen den ersten Platz aus. Wobei am Ende Mitterkirchen als Sieger hervorging und somit bis zum Nächsten Wochenendseminar 2021 im Besitz der Wanderlederhose ist.

Nach einer mehr oder weniger langen Nacht standen am Sonntag 3 Workshops auf der Tagesordnung. Die Funktionäre beschäftigten sich unter anderem mit den Themen Zeitmanagement, Mitgliederwerbung und Rhetorik.

Neben den zahlreichen Themen stand vor allem das Kontakte knüpfen und vernetzen unter den Funktionären im Vordergrund. Alles in allem war es ein gelungenes Wochenende, bei dem Arbeit und Spaß gleichermaßen im Mittelpunkt standen.