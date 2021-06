BEZIRK PERG. 467 Milchviebetriebe im Bezirk lieferten im Vorjahr rund 53 Millionen Kilo Milch an ihre Molkereien. Die Milchviehwirtschaft ist im nordöstlichen Teil des Bezirks noch stark ausgeprägt und für die Bauern ein wichtiges Standbein. Auch heuer führten die Bezirks- und Ortsbäuerinnen anlässlich des Weltmilchtages mit zwei Molkereien, Gmundner Milch und Schärdinger, einen Aktionstag zur Bewusstseinsbildung durch.



Besuch bei den Wirten

„Wir besuchten die Gastronomiebetriebe und machten aufmerksam, dass es für die Kaffeemilch auch oberösterreichische Varianten gibt. Die Gasthäuser sind in dieser Corona-Zeit auch schwer mit Einschränkungen betroffen. Deshalb möchten wir uns auch aus bäuerlicher Sicht bei den Wirtinnen und den Wirten für ihren regionalen Lebensmitteleinkauf bedanken. Sehr viele unserer Wirte verwenden regionale und saisonale Zutaten in ihren Küchen und unterstützen damit heimische Landwirte und Erzeuger. Für mich ist das sozusagen Landschaftspflege mit Messer und Gabel. Mit einer Herkunfts-Kennzeichnung in den Menükarten werden die bäuerlichen Familienbetriebe unterstützt", sagt Bezirksbäuerin Barbara Payreder.

Für die Bäuerinnen im Bezirk Perg mit Bezirksbäuerin Barbara Payrede an der Spitze und für die die Ortsbäuerinnen ist klar: Die Zusammenarbeit der Bäuerinnen und Bauern mit den Wirten ist wichtig und wertvoll. Beide Seiten legen höchsten Wert auf die Regionalität und sorgen mit ihrer täglichen Arbeit für den Erhalt der Mühlviertler Kulturlandschaft. "Das ist eine besondere Partnerschaft, die sich gegenseitig stärkt,“ so die Bezirksbäuerin.



Rosa Ferstl, Obfrau der Bezirks-Bauernkammer: „Unsere Milchbauern kennen ihre Kühe

beim Namen. Es sind Familienbetriebe, mit kleinen und mittleren Höfen, die schon seit

Generationen unsere genossenschaftlichen Molkereiunternehmen beliefern. Es ist uns wichtig, dass wir an einem Strang ziehen, um eine gesunde Natur in die Küchen zu holen und das Essen zu einem wahren Genuss zu machen.“