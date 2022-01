"Lese-, Rechtschreib-, Rechenschwäche" - Dieser Vortrag hilft Eltern, Pädagog/-innen, Erzieher/-innen,... sich im Dschungel der Begrifflichkeiten rund um Lernprobleme besser zurechtzufinden. Sie lernen die Definitionen von Legasthenie und Dyskalkulie kennen, um sie von anderen Formen der Lernschwierigkeiten zu unterscheiden. Sie erfahren, wie Legasthenie und Dyskalkulie im pädagogischen Kontext getestet wird, ebenso, wie Möglichkeiten der vorschulischen Sinneswahrnehmung und Fördermaßnahmen für legasthene und/oder dyskalkule Menschen innerhalb und außerhalb der Schule. Das Wichtigste sei hier vorneweg erwähnt: Legastheniker/-innen sind nicht dumm! Sie nehmen ihre Umwelt anders wahr, was mitunter zu Problemen führen kann. Mit diesem Wissen können deren Eltern, Lehrer/-innen und Erzieher/-innen einen wertvollen Beitrag leisten, um ihr Potential besser ausschöpfen zu können.

(Sollte dieser Vortrag aufgrund möglicher aktueller Entwicklungen nicht in Präsenzform stattfinden können, wird der Vortrag Online via Zoom abgehalten.)

Termin: Dienstag, 1. Februar 2022, 19.00 – 20.30 Uhr, Eintritt: 14 Euro, Ort: Arbeiterkammer Perg

Elternbildungsgutscheine des Landes OÖ sind einlösbar