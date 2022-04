Rund 30%(!) aller Plichtschulabsolventen können nicht sinnerfassend lesen. Ein in der Volksschule beginnendes Manko prägt in Folge oft ein ganzes Leben negativ, vermindert Bildungschancen und die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt. Mit der ALPHA Leseförderung bieten Rotes Kreuz und Jugendrotkreuz leseschwachen Volksschülern niederschwellig motivierende Hilfe, diese Negativspirale zu durchbrechen. Die Bezirskrundschau hat vier RK-Lesetrainerinnen getroffen.

ST.GEORGEN/GUSEN, KATSDORF, LANGENSTEIN, LUFTENBERG, BEZIRK PERG. "Kinder wollen lesen können. Sie spüren instinktiv, dass es wichtig für ihr Leben ist. Aber manche brauchen zusätzliche Hilfe dabei. Technisch, beim Konzentrieren, in der Motivation oder im sozialen Umfeld", ist ALPHA Lesecoach Anna Neubauer aus Katsdorf überzeugt. Die pensionierte Schuldirektorin - in ihrer aktiven Zeit war sie in den Volksschulen Windhaag und Münzbach tätig - spricht aus Erfahrung. So wie ihre Kolleginnen Silvia Nimmervoll, Michaela Reitinger und Monika Bauer ist sie beim Roten Kreuz St. Georgen/Gusen aktiv und in den Volksschulen Katsdorf, St. Georgen und Langenstein ehrenamtlich im Einsatz. Zusammen betreuen die vier speziell ausgebildeten Frauen aktuell 32 Kinder, primär aus der ersten und zweiten Schulstufe, ergänzt durch einige Drittklässler.

Großer Bedarf an individueller Förderung



Die kleinen "Kunden" kommen in enger Abstimmung mit Klassenvorständen und Eltern zu ihnen. "Unser Angebot ist eine Ergänzung zum Unterricht, bietet Zeit und individuelle Förderung, für die im Schulalltag einfach zu wenig Zeit bleibt. Der Bedarf wäre riesig, wir könnten ein Vielfaches an Kindern unterstützen, auch in anderen Schulen unseres Einzugsbereichs. Dafür suchen wir dringend Verstärkung", appelliert Koordinatorin Silvia Nimmervoll aus St. Georgen. Gefragt sind Menschen mit Geduld, Humor, Kreativität und Einfühlungsvermögen, um sich auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder einzustellen. Zeit an zumindest einem Vor- oder Nachmittag wochentags sollte vorhanden sein, da die Coaches in die Schulen kommen und dort etwa zu Hortzeiten oder in Freistunden ihre Schützlinge treffen. Eine Ausbildung vom Roten Kreuz vermittelt das didaktische Know-how, abgestimmtes Unterrichtsmaterial wird zur Verfügung gestellt. Die Coaches sind in Gruppen auf einer RK-Ortsstelle organisiert und tauschen sich regelmäßig aus. Teamwork ist trotz Einzelbetreuung für die meisten Kinder Trumpf.

"Druck wegnehmen, Lesefreude vermitteln"

Leseschwäche hat viele Gründe und zieht sich durch alle Bildungsschichten. Von angeborener Legasthenie oder Lernschwäche über Sozial- und Konzentrationsprobleme bis hin zu mangelnder Unterstützung und Vorbildern daheim. Wenn Kinder ausschließlich auf Satzfragmente reduzierte Handy-Dialoge lesen und ihre Phantasie beim stundenlangen passiven Videoschauen erstickt, fehlen Lust und Neugier. Druck wegnehmen, je nach Alter spielerisch, auch mit Bewegung, zuerst Wörter und Sätze, und dann sukzessive Texte lesen, sprechen und bauen, hilft. Mit Spaß und und viel Lob garniert sorgt das oft in kurzer Zeit für beeindruckende Erfolge.

Migranten oft besonders fleißig

Diese Erfahrungen machen auch die Luftenbergerinnen Monika Bauer, pensionierte Golfclub- Sekretärin, und Michaela Reitinger, Kursleiterin für Kinder- und Kräuterpädagogik, die mit großem persönlichen Engagement im Einsatz sind. "Das Klischee 'Leseschwach = Migrantenkind mit bildungsfernen Eltern' ist unzutreffend. Natürlich haben wir es auch mit solchen sozialen Hintergründen zu tun - etwa mit Schülern aus erst kurz hier lebenden Flüchtlingsfamilien. Gerade diese sind aber oft besonders eifrig und mit Stolz dabei, ihre Sprach- und Lesedefizite rasch zu verbessern", räumen die beiden mit einem verbreiteten Vorurteil auf. Ihre Betreuungsperioden starten jeweils einige Wochen zeitversetzt im Semester, um im Austausch mit der Schule den Förderbedarf einzelner Kinder besser erkennen zu können. Je nach Fortschritt werden die Kids dann ein oder zwei Semester begleitet.

Trotz teilweise fordernder Coachingeinsätze möchte keine der Helferinnen ihr Engagement missen: " Man bekommt sehr viel zurück. Für uns ist es ein wunderschönes Gefühl, diesen Kindern ein temporär verklemmtes Tor zur Welt öffnen zu helfen!"

Freiwillige Lescoaches gesucht:

Im ganzen Bezirk Perg, besonders aber im Westen und Osten , suchen die bestehenden Lesetrainer-Teams Verstärkung.

Alle Infos zum Engagement als Lesecoach:

www.roteskreuz.at/oberoesterreich/freiwillig-als-alpha-lesecoach

Ansprechpartner Rotes Kreuz Bezirksstelle Perg

Mag. Patrick Eberl, Jugendkoordinator

T: +43 7262 54444-15

M: +43 664 88746043

E: patrick.eberl@o.roteskreuz.at