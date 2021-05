BAD KREUZEN, MÜNZBACH. Ein spannendes und interessantes Projekt setzen Jürgen Aigner und Petra Burgstaller im Zentrum von Bad Kreuzen um. Beide erwarben das ehemalige Gasthaus Brandstetter. Jetzt wird dieses Traditionsgebäude mit neuem Leben erweckt. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Der erste Bauabschnitt soll im Sommer 2022 fertiggestellt sein.

Jürgen Aigner startete 2010 als Elektrofachhändler in Münzbach. 2015 wurde das Unternehmen mit dem Gewerberecht Elektrotechnik erweitert. „Nach den Umbauarbeiten werde ich mit meiner Elektrofirma im Erdgeschoss jede Menge Platz erhalten. Es werden Lagerflächen, Verteilerbau, Büroräumlichkeiten und ein Schauraum errichtet. Im ersten und zweiten Obergeschoß entstehen sieben Mietwohnungen sowie zwei Dachgeschosswohnungen. Die Münzbacher Fleischhauerei Pilshofer, die schon 36 Jahre in diesem Gebäude eingemietet ist, wird natürlich den Standort weiterhin erhalten. Ziemlich sicher werden wir da auch was umbauen, erneuern und vielleicht sogar etwas erweitern. Aktuell beschäftigen wir vier Mitarbeiter. Ab Sommer kommt ein weiterer Lehrling hinzu“, informiert Aigner.

In einem zweiten Bauabschnitt, einem Neubau und einem Umbau, werden sechs weitere Mietwohnungen entstehen. Im Salettl soll ein Cafe bzw. eine Konditorei Platz finden. Oder Platz für Physiotherapie und Massagen. Zumindest so der Plan. Die Fertigstellung des zweiten Abschnitts ist für 2023 vorgesehen.

"Ich will will die lange Geschichte vom Gasthaus und vom Gebäude erhalten. Die Gaststube, immer noch gut in Schuss, soll daran zurück erinnern und erhalten bleiben. Die Straßenansicht des geschichtsträchtigen Hauses bleibt ebenfalls erhalten", so die Überlegung des Unternehmers.

Schon seit dem Vorjahr wurden von der Familie Aigner-Burgstaller viele Vorleistungen für den Umbau erbracht. Das Gebäude war mit den mehr als 40 Fremdenzimmern, Gaststube, Tanzsäle, Schlachthaus usw. noch voll ausgestattet. Mit einem Großteil der funktionsfähigen Ausstattung bzw. Möbel wurde vergangenes Jahr eine Hilfsorganisation in Bulgarien unterstützt.